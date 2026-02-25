台南卡比胖拉小提燈萌翻 228連假多處埤塘景區限量免費發送

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
本周末即將迎來228連假，南市觀旅局今公布卡比胖拉小提燈限量發送場次，邀請民眾連假期間走訪台南，領取小提燈，感受節慶氛圍。圖／南市觀旅局提供
元宵節即將來臨，台南市萌系小提燈「卡比胖拉」自從亮相後引發話題，讓不少民眾直呼「超可愛」、「很有特色」，本周末也迎來228連假，南市觀旅局今公布限量發送場次，邀請民眾連假期間走訪台南，領取小提燈，感受節慶氛圍。

觀旅局表示，今年以去年IP展網路票選人氣冠軍作品「芒果午憩」為靈感，打造主角「卡比胖拉」全新小提燈，圓潤可愛的水豚造型，結合埤塘水域意象，象徵台南自然、悠閒、慢活的旅遊氛圍。

觀旅局指出，27日及28日每天早上10點半至下午1點半，將在虎頭埤風景區免費發送2000份小提燈（入園需購票），葫蘆埤自然公園及德元埤荷蘭村每天各發送1000份，另外，27日下午3點至5點，西市場也加碼發送2000份。

觀旅局說，今年除定點發送外，27日起民眾在虎頭埤、葫蘆埤、德元埤，以及龜丹溫泉體驗池、雙春濱海遊憩區等埤塘景區消費滿額、拍照打卡或參與燈節活動，也可兌換限量小提燈；走訪月津港燈節或新營波光節，完成指定任務也可兌換，每人限領1個，送完為止。

觀旅局強調，期盼透過「卡比胖拉」小提燈，串聯埤塘景點與燈節活動人潮，吸引全國民眾春遊台南，感受自然景觀與城市燈光交織的獨特魅力，詳細資訊可至「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

