詹雅雯、王識賢元宵開唱 水里鄉27日封街變「最大徒步區」
南投縣水里鄉公所27日晚間在市區中正路舉辦元宵晚會，邀請知名歌手開唱並實施道路管制，警方加強維安與交管，力拚熱鬧又安全。
水里鄉公所表示，27日晚間6點半起，在水里鄉市區中正路舉辦「哩馬來水里宵」元宵晚會，活動時間至晚間9點半止，邀請歌手詹雅雯、王識賢輪番登台演出，並安排猜燈謎、摸彩等互動節目，盼在228連假首日帶動人潮，為地方觀光注入動能。
中正路為水里鄉主要幹道，平日人車往來頻繁，活動當晚將配合晚會需求，將中正路中山路至城福街口路段劃設為行人徒步區，全面禁止車輛進入，提供民眾安全舒適的賞燈與觀賞表演空間。
集集警分局指出，已與公所密切合作，規劃充足警力進駐會場周邊，採取巡邏與定點守望並行方式，並事前評估可能影響公共安全的風險因素，強化整體維安作為，確保活動順利進行。
警方表示，由於活動地點緊鄰省道台16線，中正路晚會現場至城福街將禁止車輛通行，僅開放行人徒步；從車埕遊憩區往集集或日月潭方向的大型車輛，將分別改道行駛水里火車站前道路及水里鄉公所前道路，以分流會場人潮與過境車流，避免交通壅塞。
警方也呼籲，活動當日民眾可多利用步行或共乘方式前往，並配合現場員警與工作人員的指揮引導，行經管制路段務必減速慢行、依指示改道。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。