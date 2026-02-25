詹雅雯、王識賢元宵開唱 水里鄉27日封街變「最大徒步區」

南投縣水里鄉公所27日晚間在市區中正路舉辦元宵晚會，邀請知名歌手開唱並實施道路管制，警方加強維安與交管，力拚熱鬧又安全。

水里鄉公所表示，27日晚間6點半起，在水里鄉市區中正路舉辦「哩馬來水里宵」元宵晚會，活動時間至晚間9點半止，邀請歌手詹雅雯、王識賢輪番登台演出，並安排猜燈謎、摸彩等互動節目，盼在228連假首日帶動人潮，為地方觀光注入動能。

中正路為水里鄉主要幹道，平日人車往來頻繁，活動當晚將配合晚會需求，將中正路中山路至城福街口路段劃設為行人徒步區，全面禁止車輛進入，提供民眾安全舒適的賞燈與觀賞表演空間。

集集警分局指出，已與公所密切合作，規劃充足警力進駐會場周邊，採取巡邏與定點守望並行方式，並事前評估可能影響公共安全的風險因素，強化整體維安作為，確保活動順利進行。

警方表示，由於活動地點緊鄰省道台16線，中正路晚會現場至城福街將禁止車輛通行，僅開放行人徒步；從車埕遊憩區往集集或日月潭方向的大型車輛，將分別改道行駛水里火車站前道路及水里鄉公所前道路，以分流會場人潮與過境車流，避免交通壅塞。

警方也呼籲，活動當日民眾可多利用步行或共乘方式前往，並配合現場員警與工作人員的指揮引導，行經管制路段務必減速慢行、依指示改道。 水里鄉27日晚間舉辦元宵晚會，市區中正路實施交通管制。圖／警方提供 水里鄉27日晚間舉辦元宵晚會，市區中正路實施交通管制。圖／警方提供 水里鄉27日晚間舉辦元宵晚會，市區中正路實施交通管制。圖／警方提供