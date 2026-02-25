快訊

台灣燈會倒數開幕踩街卡司曝光 日韓紐菲齊聚嘉義白天先炸場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026台灣燈會開幕日踩街活動，將於3月3日下午1時30分至3時30分，在嘉朴公路（嘉義縣政府前廣場）熱鬧登場，主打「從台灣出發，看見世界」，集結國內外表演團隊輪番上陣，成為燈會開場最大亮點。圖／取自觀光署臉書
2026台灣燈會開幕日踩街活動，將於3月3日下午1時30分至3時30分，在嘉朴公路（嘉義縣政府前廣場）熱鬧登場，主打「從台灣出發，看見世界」，集結國內外表演團隊輪番上陣，成為燈會開場最大亮點。

觀光署公布踩街重點包括：從台灣出發，看見世界，雯翔舞團feat.三昧堂創意木偶團隊、紐西蘭毛利文化表演團、阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、馬戲之門、 SL 流線性創意舞蹈製作、日本高知縣-祭屋よさこい踊り子隊、日本北海道-夢想漣えさし、朴子電音三太子、日本三重縣-天狗ぅ、日本名古屋-常笑 、菲律賓Pinta Flores舞團、小事製作、韓國春川市立偶劇院、嘉義縣街舞培訓代表隊、大嘉音樂聚工坊、FOCASA馬戲團 、布袋內田慶和軒北管&12婆姐、太保姊妹花舞蹈團、嘉義民族管弦樂團+東吳高職、紙風車劇團。

白天踩街湊熱鬧，晚上接著逛燈會，3月3日來嘉義，一整天都不無聊，主辦單位強調，踩街活動免門票、免預約，白天先炒熱氣氛，晚間接續主燈展演與各燈區點燈，打造從白天到夜晚「一整天都精彩」的燈會體驗。

台灣燈會倒數7天，嘉義縣政府昨天舉辦「光躍台灣點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點」發布會，完整公開16大在地燈區、12大必看亮點及交通資訊。縣長翁章梁表示，這次燈會不僅有21公尺高的主燈展演，更首度將大阪世博台灣館移師嘉義，並結合世界棒球經典賽轉播與大遊行，要讓全國民眾看見嘉義轉型的成果。他預估會有上千萬人潮。

