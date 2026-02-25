無菸台北燈節登場 吳欣岱提東京經驗建議：走3分鐘就該有吸菸區

台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人潮洶湧商圈或節慶活動，吸菸管理關鍵「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」

吳也提出建議，實際做法是：至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。

繼無菸年貨大街，北市府再試辦燈節，吳欣岱說，蔣萬安的無菸燈會吸菸區設置不夠，她也也自己門診經驗分享，診間有非常多癮君子，有些一天兩包。她從來不要求他們一天之內戒掉，因為這樣講對方只會換醫生或有所隱瞞。「不是因為我很寬容，只是因為這是人之常情。」所以戒菸必須給出合理的舒壓方式、替代方案，對健康更有幫助的其他選擇。像大禹治水一樣，堵不如疏。

吳欣岱說，無菸城市的政策迪化街已經實測過，在人潮非常密集的情況下，步行 500 公尺，大約需要20分鐘。這不是理論推估，而是節慶現場真實發生的狀況。當街道被人潮塞滿，步行速度被迫降到最低，「距離」早就不能用平時的經驗來計算。這也是為什麼，在距離年貨大街吸煙區僅100公尺的西寧北路，整條路有成千上百的菸蒂。

吳說，根據東京的實務經驗，在人潮洶湧的商圈或大型節慶活動中，吸菸管理的關鍵從來「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」回到這次燈會的西門町展區，目前僅設置三個吸菸區，且全部集中在展區邊界；花博展區對多數身處核心人潮中的民眾而言，實際步行距離往往落在400到600 公尺以上。

吳說，在燈節高峰時段，這意味著十幾分鐘，甚至更久的移動成本。結果並不是不抽菸，而是被迫躲進巷弄、騎樓或轉角，讓吸菸行為變得更隱蔽、也更難管理。「政策永遠要考慮行為科學，否則會累死所有人。」

她提到，如果市府的目標是真正的無菸城市，就不能只停留在擴大禁菸範圍的宣示，而必須誠實面對現場的行為現實：當合法選項不夠近、不夠方便，違規就一定會發生。與其事後疲於稽查，不如在制度設計上補足吸菸區的密度與位置，讓願意守法的人不會無力配合。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康