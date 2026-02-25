聽新聞
0:00 / 0:00

無菸台北燈節登場 吳欣岱提東京經驗建議：走3分鐘就該有吸菸區

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北燈節今起在西門町、圓山花博舉行，市長蔣萬安試辦無菸燈節。圖／北市觀傳局提供
台北燈節今起在西門町、圓山花博舉行，市長蔣萬安試辦無菸燈節。圖／北市觀傳局提供

台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人潮洶湧商圈或節慶活動，吸菸管理關鍵「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」

吳也提出建議，實際做法是：至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。

繼無菸年貨大街，北市府再試辦燈節，吳欣岱說，蔣萬安的無菸燈會吸菸區設置不夠，她也也自己門診經驗分享，診間有非常多癮君子，有些一天兩包。她從來不要求他們一天之內戒掉，因為這樣講對方只會換醫生或有所隱瞞。「不是因為我很寬容，只是因為這是人之常情。」所以戒菸必須給出合理的舒壓方式、替代方案，對健康更有幫助的其他選擇。像大禹治水一樣，堵不如疏。

吳欣岱說，無菸城市的政策迪化街已經實測過，在人潮非常密集的情況下，步行 500 公尺，大約需要20分鐘。這不是理論推估，而是節慶現場真實發生的狀況。當街道被人潮塞滿，步行速度被迫降到最低，「距離」早就不能用平時的經驗來計算。這也是為什麼，在距離年貨大街吸煙區僅100公尺的西寧北路，整條路有成千上百的菸蒂。

吳說，根據東京的實務經驗，在人潮洶湧的商圈或大型節慶活動中，吸菸管理的關鍵從來「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」回到這次燈會的西門町展區，目前僅設置三個吸菸區，且全部集中在展區邊界；花博展區對多數身處核心人潮中的民眾而言，實際步行距離往往落在400到600 公尺以上。

吳說，在燈節高峰時段，這意味著十幾分鐘，甚至更久的移動成本。結果並不是不抽菸，而是被迫躲進巷弄、騎樓或轉角，讓吸菸行為變得更隱蔽、也更難管理。「政策永遠要考慮行為科學，否則會累死所有人。」

她提到，如果市府的目標是真正的無菸城市，就不能只停留在擴大禁菸範圍的宣示，而必須誠實面對現場的行為現實：當合法選項不夠近、不夠方便，違規就一定會發生。與其事後疲於稽查，不如在制度設計上補足吸菸區的密度與位置，讓願意守法的人不會無力配合。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

民權大橋塗裝包商車墜河釀1命危1傷 蔣萬安公安會報3點裁示

川普關稅變局 蔣萬安呼籲賴清德總統首要關鍵是這10字

超有感地震！北市3級...蔣萬安臉書報平安 提醒謹記3步驟

民進黨誰戰蔣萬安傳僅討論2人…首選仍是「她」 綠營人士曝恐有黑馬

相關新聞

台美友誼 台北燈節點燈 AIT首參展

台北燈節昨晚登場，美國在台協會（ＡＩＴ）史上首度參展，處長谷立言與市長蔣萬安同台，互動熱絡。蔣萬安說，適逢美國建國二五○...

台灣燈會 宗教燈區「好神抵嘉」亮相

台灣燈會宗教燈區昨天亮相，以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，有結合AR技術的迎賓大門，將宗教文化轉化為光...

屢被陸委會封殺 上海降階參訪台北燈會

大陸上海市府循往例，今年也在台北燈會友好燈區設上海燈區，但上海訪團今年來台層級卻降低，主團由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文...

影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS...

AIT首參展台北燈節 蔣萬安與谷立言同台點燈：台美深厚友誼表現

台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台，兩位老朋友互動熱絡。蔣萬安說，今...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。