鬧元宵 台灣燈會公布16主題燈區
台灣燈會倒數一周，嘉義縣政府昨天完整公開十六大主題燈區，包含必看亮點廿一公尺高的主燈「光沐—世界的阿里山」，還首度將大阪世博台灣館移師嘉義、以及備受矚目超級瑪利歐燈區；縣府預估吸引一千萬人次，已備妥七處免費停車場。
縣長翁章梁說，廿八日「嘉義夢燈區」率先點燈暖身，三月三日正式開燈，有焰火秀、無人機展演，主燈每半小時帶來燈光秀；三月七日晚間將舉行「ＴＥＡＭ台灣大遊行」並架設大螢幕轉播世界棒球經典賽，讓民眾一起為對戰韓國隊的台灣英雄加油。
縣府備妥七處免費停車場，提供超過一萬個車位，並於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及主要轉運點配置免費接駁車，屆時可透過官方網站即時查詢停車場剩餘車位、接駁動線及人車分流管制資訊。
另，雲林「斗六燈海節」廿七日至三月一日，每天下午五時卅分登場，太平老街裝設燈海，層層燈影順著街道鋪陳，夜色中溫潤光感勾勒出街景光廊；期間每天邀藝人接力演出，例如首日有甜約翰樂團、李聖傑等，廿八日有鼓鼓呂思緯等。
國內元宵三大民俗活動之一、雲林縣定民俗的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」三月三日在東勢媽祖埔、褒忠六塊寮盛大登場，輪值的月眉村長張見文、馬鳴村長許文禎說，除傳統口味的油飯、炒米粉、酸菜鴨，更推出烤大豬、烤鱷魚等。當天中午五年千歲王爺遶境、扛飯擔體驗等陸續登場，下午東西遶境隊伍會合，進入飯擔會場後鳴砲開動，估將有逾萬人「呷平安」。
