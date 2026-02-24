以為老派又難吃！她嘗「1零食」卻驚呆 全網讚嘆：包裝醜但超好吃

過年期間的零食、糖果總是民眾搶購的焦點！一名女網友分享，她原本替妹妹買了一款紅、金色條紋包裝的零食時，還以為是傳統老式口味，沒想到一試竟上癮，直呼「太好吃了」！她更表示，「不為它發一篇文章，我對不起它的美味」，此貼文迅速引發網友熱議。

原PO在社群平台Threads上發文分享這次的零食體驗，透露一開始她心裡抱持懷疑，認為妹妹交代的零食可能是「老派、難吃」的款式，但實際品嘗後立刻改觀。她興奮表示，零食的美味超乎預期，「沒想到太好吃了啊，天啊！不為它發一篇文章，我對不起它的美味」，短短文字引發網友共鳴，留言區湧入許多跟她有相同驚喜經驗的網友，討論熱度持續升高。

從貼出的照片可見，妹妹選購的正是金紅色包裝的「娃娃酥心糖」，這款糖果是台灣傳統經典零食，常簡稱為娃娃酥或酥心糖。它以濃郁的花生醬、花生粉和麥芽糖手工反覆折疊製成，再裹上一層薄薄糖衣，口感香脆甜而不膩，深受各年齡層喜愛。這種經典工法與獨特口味，使得原PO一試就愛上，體驗到傳統零食的魅力。

貼文一出，立刻引發網友們的議論，「這東西送日本人，他們真的會瘋掉喔！」、「我家這邊7-11賣完了」、「過年糖果裡面最好吃的品項」、「超甜、超好吃，而且不適合配任何飲料，只配水」、「娃娃酥好吃到不在乎它的熱量」、「娃娃酥是我從小超愛吃的」、「好吃，前幾天才在早餐店的糖果盤裡拿一個回來，小時候覺得超甜，但長大卻超級愛」、「超好吃，拿去冷凍過後更好吃」、「古早味零食天王之一，不吃也要先拿起來，不然會被別人先吃掉」。

不少網友指出，娃娃酥的外包裝略顯老派，但美味卻不打折扣，「我覺得它包裝看起來很醜，但是真的很好吃」、「重點娃娃酥還不是那種好做的糖果，換一個包裝會不得了」、「小時候常常不懂這包裝到底為什麼這麼醜，在那堆難吃的糖果群，它真的是唯一救贖」、「娃娃酥的擁護者，它只是包裝難看，但真的非常好吃」。

更有網友推薦其他品牌的娃娃酥，「推薦無印良品的酥心糖，吃過驚為天人，但很少門市在賣」、「我喜歡大黑松小倆口的娃娃酥心糖」、「覺得最好吃的就是三統的包種茶娃娃酥，好吃到不行，茶香在嘴巴裡面爆破的感覺」、「我也超愛吃，推薦花現喜福的娃娃酥，非常酥脆、不黏牙、不死甜」、「可以試試看爵林的娃娃酥，之前去試吃後馬上就買了，超好吃」、「我大推濃農本家，茶香系列真的超好吃，我過年一個人可以嗑完一包」、「推薦紅豆食府的娃娃酥，每年過年必買」。