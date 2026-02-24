迎元宵也保健康 嘉市府發馬年小提燈同步打疫苗
元宵節腳步將近，嘉義市區洋溢濃濃年味。市府結合節慶與健康政策，下午在文化公園一連3天發送限量馬年小提燈，同步設置疫苗接種站，讓民眾「提燈迎春」也能「接種保健康」，首日吸引大批人潮，現場排起長長隊伍，氣氛熱鬧井然有序。
文化公園內2處發放點人龍蜿蜒，不少家長帶著孩子提早卡位，也有長輩相約同行，邊聊天邊等候。副市長陳永豐與多位議員到場關心，向排隊民眾問候致意，為活動增添親切互動。
今年「馬上熊賀」小提燈創意十足，市府邀請在地插畫家SMART莊信棠老師，攜手知名紙藝大師洪新富老師跨界合作，將嘉義在地IP元素融入馬年意象，打造兼具童趣與設計感的提燈造型。可愛熊造型搭配馬年祝福寓意。小提燈連續3天發送，每天限量千份，每人限領1份，不少民眾直呼「可愛又有紀念價值」。
一旁衛生局疫苗接種站，同樣人氣不減。此次提供最新肺炎鏈球菌PCV20疫苗，開放65歲以上長者公費接種1劑，每日限量300劑；同場也備有流感與新冠疫苗供民眾選擇。為提高接種意願，完成施打的前200名還可獲贈小提燈，成功帶動排隊潮。
不少銀髮族表示，過去肺炎鏈球菌疫苗須自費接種，如今公費提供最新PCV20疫苗，不僅減輕負擔，也提升保護力，讓人更安心。尤其近期氣候多變，呼吸道疾病風險增加，長者更盼及早建立防護。
