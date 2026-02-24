基市府飛天馬PK議會旋轉木馬 兩款元宵小提燈亮相

基隆市政府「飛天馬」和市議會「旋轉木馬」元宵小提燈，都在今天亮相。副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。議長童子瑋說，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。

邱佩琳今天在過港幼兒園小朋友陪同下，宣布基隆市文化觀光局推出的飛天馬小提燈，除了透過幼兒園等管道分送小朋友，2月27日下午2時起至3月3日，也開放民眾到基隆市旅遊服務中心索取，只要追蹤「基隆市文化觀光局FB粉絲專頁」，按讚並分享活動貼文，即可免費索取，數量有限，送完為止。

邱佩琳說，馬象徵奔放與勇往直前的精神，今年特別設計童話感十足的飛天馬小提燈，以繽紛彩虹色系搭配翅膀與星星元素，打造彷彿翱翔天際的夢幻造型，象徵新的一年充滿希望與無限可能。她也歡迎家長帶著孩子來基隆走春賞燈，讓元宵節成為一場充滿笑聲與回憶的親子小旅行。

文化觀光局長江亭玫表示，元宵節是象徵團圓與祝福的重要節慶，小提燈更是每年最受期待的亮點。飛天馬小提燈採DIY組裝設計，適合親子共同完成，不僅增添節慶互動感，也讓孩子在創作中體驗傳統文化的魅力。

江亭玫也邀請大家領取小提燈後，順遊參與「光耀基隆．點亮港灣──基隆400系列活動」，漫步港灣夜色，欣賞光影藝術點亮城市地景，在燈火璀璨中感受基隆迎向設市400年的嶄新活力與城市魅力。

童子瑋表示，議會今年的元宵燈籠主題是「燦爛基隆・馬上出遊」，特別以「旋轉木馬」發想，希望帶給大家一種歡樂、遊玩的過節氣氛。

童子瑋說，這款提燈設計不只好玩，更有一層教育意義。因為把基隆的特色風景、地標與名產都融入在視覺圖像中，小朋友把平面零件組將成立體空間過程，可以說是看見基隆、打造基隆的美好體驗。

童子瑋說，希望大家拿到旋轉木馬燈籠後，能跟家人在元宵節一起「馬上出遊」，感受燦爛的光芒。旋轉木馬也不是一次性的燈籠，因為非常有質感，可以做為妝點住家的手作擺飾。

基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。記者邱瑞杰／攝影 基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。圖／基市府提供 基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。記者邱瑞杰／攝影 基隆市議長童子瑋今天展示「旋轉木馬」元宵小提燈，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市議長童子瑋今天展示「旋轉木馬」元宵小提燈，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。記者邱瑞杰／翻攝