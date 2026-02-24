快訊

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

基市府飛天馬PK議會旋轉木馬 兩款元宵小提燈亮相

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府今天公布「飛天馬」小提燈，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。圖／基市府提供
基市府今天公布「飛天馬」小提燈，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。圖／基市府提供

基隆市政府「飛天馬」和市議會「旋轉木馬」元宵小提燈，都在今天亮相。副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。議長童子瑋說，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。

邱佩琳今天在過港幼兒園小朋友陪同下，宣布基隆市文化觀光局推出的飛天馬小提燈，除了透過幼兒園等管道分送小朋友，2月27日下午2時起至3月3日，也開放民眾到基隆市旅遊服務中心索取，只要追蹤「基隆市文化觀光局FB粉絲專頁」，按讚並分享活動貼文，即可免費索取，數量有限，送完為止。

邱佩琳說，馬象徵奔放與勇往直前的精神，今年特別設計童話感十足的飛天馬小提燈，以繽紛彩虹色系搭配翅膀與星星元素，打造彷彿翱翔天際的夢幻造型，象徵新的一年充滿希望與無限可能。她也歡迎家長帶著孩子來基隆走春賞燈，讓元宵節成為一場充滿笑聲與回憶的親子小旅行。

文化觀光局長江亭玫表示，元宵節是象徵團圓與祝福的重要節慶，小提燈更是每年最受期待的亮點。飛天馬小提燈採DIY組裝設計，適合親子共同完成，不僅增添節慶互動感，也讓孩子在創作中體驗傳統文化的魅力。

江亭玫也邀請大家領取小提燈後，順遊參與「光耀基隆．點亮港灣──基隆400系列活動」，漫步港灣夜色，欣賞光影藝術點亮城市地景，在燈火璀璨中感受基隆迎向設市400年的嶄新活力與城市魅力。

童子瑋表示，議會今年的元宵燈籠主題是「燦爛基隆・馬上出遊」，特別以「旋轉木馬」發想，希望帶給大家一種歡樂、遊玩的過節氣氛。

童子瑋說，這款提燈設計不只好玩，更有一層教育意義。因為把基隆的特色風景、地標與名產都融入在視覺圖像中，小朋友把平面零件組將成立體空間過程，可以說是看見基隆、打造基隆的美好體驗。

童子瑋說，希望大家拿到旋轉木馬燈籠後，能跟家人在元宵節一起「馬上出遊」，感受燦爛的光芒。旋轉木馬也不是一次性的燈籠，因為非常有質感，可以做為妝點住家的手作擺飾。

希望大家拿到燈籠後，能跟家人在元宵節一起『馬上出遊』，感受我們最燦爛的光芒。祝大家元宵快樂！

基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。記者邱瑞杰／攝影
基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。記者邱瑞杰／攝影
基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。圖／基市府提供
基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。圖／基市府提供
基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。記者邱瑞杰／攝影
基市府今天公布「飛天馬」小提燈，副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素，象徵新年充滿希望與無限可能。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋今天展示「旋轉木馬」元宵小提燈，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市議長童子瑋今天展示「旋轉木馬」元宵小提燈，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市議長童子瑋今天展示「旋轉木馬」元宵小提燈，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市議長童子瑋今天展示「旋轉木馬」元宵小提燈，希望透過旋轉木馬小提燈，帶給民眾歡樂、遊玩的過節氣氛。記者邱瑞杰／翻攝

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

前進多眷村綠營艱困選區 童子瑋：人心是肉做的有信心突破框架

基隆議長童子瑋要選市長…團拜提3願望 聚焦市政挑戰盼府會合力完成

暫時吹開2026基隆市長選戰煙硝 謝國樑和童子瑋合比愛心向鄉親拜年

張惇涵陪童子瑋拜廟 組「基隆囡仔連線」 中央地方合作創造市民福祉

相關新聞

苗栗𪹚龍25日熱鬧一整天！白天點睛、競技 晚間火舞、打鐵花

苗栗𪹚龍系列活動，明天上午在玉清宮廣場舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，晚間火舞、打鐵花在經國路河濱...

基市府飛天馬PK議會旋轉木馬 兩款元宵小提燈亮相

基隆市政府「飛天馬」和市議會「旋轉木馬」元宵小提燈，都在今天亮相。副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元...

較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

今年春節連假共9天，交通部高速公路局今天表示，國道服務區春節連假總營收逾新台幣3.7億元，較114年成長約8%，除了清水...

穿越時空迎元宵 台南熱蘭遮市集27日國定古蹟赤崁樓點燈開市

邁入第4年的台南文創市集品牌「熱蘭遮市集」，今年228連假在國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，以17至19世紀大員市鎮為歷史背景，...

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，周邊道路實施交通管制。基隆市公車處今天表示，當天會規畫接...

台灣燈會嘉義登場 金門出動3巨型氣偶吸睛拚觀光

「2026台灣燈會在嘉義」熱鬧登場，各縣市紛紛端出特色展區搶攻人潮。金門縣政府以「相遇金門：跳島趣」為主題，自3月3日至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。