台鐵春節疏運815萬人次 行車異常事件減少59%
台鐵在今年春節疏運期間，12天共加開387列次列車。台鐵今天表示，全線總疏運人次達815萬人，較去年同期增加2.7%，且行車異常事件較去年同期減少59%，平均列車準點率達95.65%。
台鐵公司今年春節疏運期間為2月12日至23日，台鐵發布新聞稿表示，為因應春節連假旅運需求，在節前即積極完成各項疏運準備工作，盤點運務、工務、機務及電務等站場設施（備）、路線、車輛及電力號誌系統，強化整備與檢查作業，確保各項設施（備）維持最佳妥善狀態。
同時，4區營運處還針對旅客疏導與危安應變加強演練，全面提升疏運應變能力。
台鐵表示，這次春節疏運期間共加開387列次列車，整體運能較平日提升8%，並實施西線EMU3000型自強號限量發售無座票措施，進一步擴充西部幹線服務量能。
針對台北至台中旅運需求，台鐵指出，特別加開北＝中直達列車，平均座位利用率超過75%，有效紓解尖峰時段人潮，提供旅客便捷且具效率的鐵路運輸服務。
根據台鐵統計，這次12天春節疏運期間，全線總疏運人次達815萬人，較114年同期增加2.7%。
整體疏運品質方面，台鐵表示，疏運期間列車運行順暢，行車異常事件從去年同期39件，減少至16件，大幅降低59%；平均列車準點率達95.65%，較去年同期提升6.48%。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。