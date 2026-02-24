台鐵春節疏運815萬人次 行車異常事件減少59%

快訊

中央社／ 台北24日電
台鐵表示，這次春節疏運期間共加開387列次列車，整體運能較平日提升8%。台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片
台鐵在今年春節疏運期間，12天共加開387列次列車。台鐵今天表示，全線總疏運人次達815萬人，較去年同期增加2.7%，且行車異常事件較去年同期減少59%，平均列車準點率達95.65%。

台鐵公司今年春節疏運期間為2月12日至23日，台鐵發布新聞稿表示，為因應春節連假旅運需求，在節前即積極完成各項疏運準備工作，盤點運務、工務、機務及電務等站場設施（備）、路線、車輛及電力號誌系統，強化整備與檢查作業，確保各項設施（備）維持最佳妥善狀態。

同時，4區營運處還針對旅客疏導與危安應變加強演練，全面提升疏運應變能力。

台鐵表示，這次春節疏運期間共加開387列次列車，整體運能較平日提升8%，並實施西線EMU3000型自強號限量發售無座票措施，進一步擴充西部幹線服務量能。

針對台北至台中旅運需求，台鐵指出，特別加開北＝中直達列車，平均座位利用率超過75%，有效紓解尖峰時段人潮，提供旅客便捷且具效率的鐵路運輸服務。

根據台鐵統計，這次12天春節疏運期間，全線總疏運人次達815萬人，較114年同期增加2.7%。

整體疏運品質方面，台鐵表示，疏運期間列車運行順暢，行車異常事件從去年同期39件，減少至16件，大幅降低59%；平均列車準點率達95.65%，較去年同期提升6.48%。

農曆過年 春節 馬年 台鐵 自強號 連假

