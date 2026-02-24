快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

中央社／ 台北24日電
今年春節連假共9天，交通部高速公路局24日說，國道服務區春節總營收逾3.7億元，較114年成長約8%，除清水、蘇澳外，其餘13處春節日均收創新高，圖為關西服務區人潮。（交通部高速公路局提供）中央社
今年春節連假共9天，交通部高速公路局24日說，國道服務區春節總營收逾3.7億元，較114年成長約8%，除清水、蘇澳外，其餘13處春節日均收創新高，圖為關西服務區人潮。（交通部高速公路局提供）中央社

今年春節連假共9天，交通部高速公路局今天表示，國道服務區春節連假總營收逾新台幣3.7億元，較114年成長約8%，除了清水、蘇澳外，其餘13處服務區春節日平均營業額創下新高。

根據交通部觀光署統計，今年春節自農曆初一開始至初六，全台國家風景區湧入387萬1887人次，平均每日達64萬5314人次出遊，比去年每日平均28萬6765人次，成長約125%。

春節期間國道湧入返鄉和旅遊車潮，因應國道服務區休憩的龐大車潮，高公局發布新聞稿表示，攜手營運廠商全面盤點各服務區停車空間資源，透過大型車位彈性調撥、規劃臨時停車空間等措施，將小型車停車服務極大化，共增加2439格小型車停車位，提升至8011格，較既有容量增加44%，有效紓解尖峰時段停車壓力。

高公局指出，交通指引與疏導人力大幅增加至192人，為平日的2.8倍，各服務區依春節旅運特性，在出入口及關鍵動線加派人員指揮，引導車流進出，確保尖峰時段車輛通行順暢，縮短停等車位時間。

為因應春節期間大量人潮湧現，確保服務區環境整潔，高公局表示，春節期間清潔人力也較平日額外增援147人，增加幅度達45%，針對廁所、用餐區與停車場等高使用頻率區域，加密巡檢與清潔頻次，確保即使在尖峰時段，仍能維持整潔舒適。

高公局指出，國道服務區停車有序及環境整潔舒適，進而帶動用路人的消費買氣，今年春節9天連假總營收達3億7521萬6983元，較114年3億4769萬元，成長約8%。

高公局告訴中央社記者，國道共15處服務區，今年春節除清水（因新裝修去年創新高後，今年接近持平）及蘇澳（自花蓮震災後回穩）外，其餘13處服務區春節日平均營業額創下新高。

高公局以中壢服務區為例，近年來春節日均營收持續攀升，自112年逾47.2萬元成長至115年逾72.4萬元，更較去年114年呈現雙位數成長、年增率達19%，主要與服務區重新引進新櫃位，符合用路人需求有關。

高公局表示，春節期間在人潮與車潮雙重考驗下，透過跨單位協力整備，維持高品質服務與順暢，面對即將到來的228連假，將持續強化整備作業，確保服務量能不中斷，呼籲用路人在長途旅程中善加利用服務區適時休憩、緩解疲勞，維護行車平安。

農曆過年 春節 馬年 高公局 國道 車潮

延伸閱讀

影／出席海基會大陸台商春節活動 賴清德呼籲兩岸共同交流合作

228連假上國道 高公局建議利用好走時段

醫：3族群恐現開工就診潮 當心下一波急診壅塞

228連假國5好走時段曝光 尖峰時段實施單一費率

相關新聞

基市府飛天馬PK議會旋轉木馬 兩款元宵小提燈亮相

基隆市政府「飛天馬」和市議會「旋轉木馬」元宵小提燈，都在今天亮相。副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元...

較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

今年春節連假共9天，交通部高速公路局今天表示，國道服務區春節連假總營收逾新台幣3.7億元，較114年成長約8%，除了清水...

苗栗𪹚龍25日熱鬧一整天！白天點睛、競技 晚間火舞、打鐵花

苗栗𪹚龍系列活動，明天上午在玉清宮廣場舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，晚間火舞、打鐵花在經國路河濱...

穿越時空迎元宵 台南熱蘭遮市集27日國定古蹟赤崁樓點燈開市

邁入第4年的台南文創市集品牌「熱蘭遮市集」，今年228連假在國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，以17至19世紀大員市鎮為歷史背景，...

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，周邊道路實施交通管制。基隆市公車處今天表示，當天會規畫接...

台灣燈會嘉義登場 金門出動3巨型氣偶吸睛拚觀光

「2026台灣燈會在嘉義」熱鬧登場，各縣市紛紛端出特色展區搶攻人潮。金門縣政府以「相遇金門：跳島趣」為主題，自3月3日至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。