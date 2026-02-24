較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

今年春節連假共9天，交通部高速公路局今天表示，國道服務區春節連假總營收逾新台幣3.7億元，較114年成長約8%，除了清水、蘇澳外，其餘13處服務區春節日平均營業額創下新高。

根據交通部觀光署統計，今年春節自農曆初一開始至初六，全台國家風景區湧入387萬1887人次，平均每日達64萬5314人次出遊，比去年每日平均28萬6765人次，成長約125%。

春節期間國道湧入返鄉和旅遊車潮，因應國道服務區休憩的龐大車潮，高公局發布新聞稿表示，攜手營運廠商全面盤點各服務區停車空間資源，透過大型車位彈性調撥、規劃臨時停車空間等措施，將小型車停車服務極大化，共增加2439格小型車停車位，提升至8011格，較既有容量增加44%，有效紓解尖峰時段停車壓力。

高公局指出，交通指引與疏導人力大幅增加至192人，為平日的2.8倍，各服務區依春節旅運特性，在出入口及關鍵動線加派人員指揮，引導車流進出，確保尖峰時段車輛通行順暢，縮短停等車位時間。

為因應春節期間大量人潮湧現，確保服務區環境整潔，高公局表示，春節期間清潔人力也較平日額外增援147人，增加幅度達45%，針對廁所、用餐區與停車場等高使用頻率區域，加密巡檢與清潔頻次，確保即使在尖峰時段，仍能維持整潔舒適。

高公局指出，國道服務區停車有序及環境整潔舒適，進而帶動用路人的消費買氣，今年春節9天連假總營收達3億7521萬6983元，較114年3億4769萬元，成長約8%。

高公局告訴中央社記者，國道共15處服務區，今年春節除清水（因新裝修去年創新高後，今年接近持平）及蘇澳（自花蓮震災後回穩）外，其餘13處服務區春節日平均營業額創下新高。

高公局以中壢服務區為例，近年來春節日均營收持續攀升，自112年逾47.2萬元成長至115年逾72.4萬元，更較去年114年呈現雙位數成長、年增率達19%，主要與服務區重新引進新櫃位，符合用路人需求有關。

高公局表示，春節期間在人潮與車潮雙重考驗下，透過跨單位協力整備，維持高品質服務與順暢，面對即將到來的228連假，將持續強化整備作業，確保服務量能不中斷，呼籲用路人在長途旅程中善加利用服務區適時休憩、緩解疲勞，維護行車平安。