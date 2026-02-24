快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

苗栗𪹚龍25日熱鬧一整天！白天點睛、競技 晚間火舞、打鐵花

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍系列活動，明天晚間安排「即將成真」火舞團等表演活動。圖／苗栗市公所提供
苗栗𪹚龍系列活動，明天晚間安排「即將成真」火舞團等表演活動。圖／苗栗市公所提供

苗栗𪹚龍系列活動，明天上午在玉清宮廣場舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，晚間火舞、打鐵花在經國路河濱公園展演，熱鬧一整天，苗栗市長余文忠歡迎全國民眾走入客庄，體驗龍神震撼。

苗栗𪹚龍今年邁入第28年，主題「吉馬接𪹚」，明天起連續5天活動，明天上午9點半起在苗栗玉清宮舉辦祥龍點睛、神龍祈福，及貓裏客家龍競技，下午4點半在河濱公園「火與藝術的饗宴」，安排山西打鐵花與「即將成真」火舞團展演活動。

苗栗市公所提醒民眾，打鐵花及火舞高溫，觀賞保持安全距離，務必遵守現場畫定安全區域，避免攜帶易燃物品，注意兒童安全，勿觸摸表演器材或火花，建議穿不易燃的衣物，避免穿尼龍或絲質容易燃燒的材質，保持通道暢通。

26日下午4點半在河濱公園，辦理「點亮龍影．愛在苗栗」親子晚會；27日「𪹚龍踩街嘉年華」，規畫下午4點起從全民運動館踩街到河濱公園；28日8日下午2點河濱公園「鵡動雲天」，接續下午5點「𪹚龍之夜」。

3月1日下午1點河濱公園「龍騰客庄．舞動苗栗」及「鵡動雲天」，3月5日晚上10點西山聖帝廟廣場「客家天穿日．化龍返天」，其中2月27日、28日下午3點至晚上11點，安排苗栗火車站，高鐵苗栗站接駁，多活動資訊上臉書「苗栗𪹚龍」粉絲專頁查詢。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

苗栗桐花婚禮單身聯誼3月報名 老公口誤「下屆還要參加」惹哄堂笑

影／苗栗7月起1年半80歲以上老人免繳健保費 靠這2名公務員爭稅3.8億搞定

苗栗市綜合羽球館試營運上路 市長余文忠有期許

影／南苗市場持刀拒捕案 凶嫌胸中一槍急救無效身亡

相關新聞

較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

今年春節連假共9天，交通部高速公路局今天表示，國道服務區春節連假總營收逾新台幣3.7億元，較114年成長約8%，除了清水...

苗栗𪹚龍25日熱鬧一整天！白天點睛、競技 晚間火舞、打鐵花

苗栗𪹚龍系列活動，明天上午在玉清宮廣場舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，晚間火舞、打鐵花在經國路河濱...

穿越時空迎元宵 台南熱蘭遮市集27日國定古蹟赤崁樓點燈開市

邁入第4年的台南文創市集品牌「熱蘭遮市集」，今年228連假在國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，以17至19世紀大員市鎮為歷史背景，...

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，周邊道路實施交通管制。基隆市公車處今天表示，當天會規畫接...

台灣燈會嘉義登場 金門出動3巨型氣偶吸睛拚觀光

「2026台灣燈會在嘉義」熱鬧登場，各縣市紛紛端出特色展區搶攻人潮。金門縣政府以「相遇金門：跳島趣」為主題，自3月3日至...

彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。今年3月3日（農曆正月十五）晚間將盛大舉辦元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。