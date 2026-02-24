苗栗𪹚龍25日熱鬧一整天！白天點睛、競技 晚間火舞、打鐵花

苗栗𪹚龍系列活動，明天上午在玉清宮廣場舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，晚間火舞、打鐵花在經國路河濱公園展演，熱鬧一整天，苗栗市長余文忠歡迎全國民眾走入客庄，體驗龍神震撼。

苗栗𪹚龍今年邁入第28年，主題「吉馬接𪹚」，明天起連續5天活動，明天上午9點半起在苗栗玉清宮舉辦祥龍點睛、神龍祈福，及貓裏客家龍競技，下午4點半在河濱公園「火與藝術的饗宴」，安排山西打鐵花與「即將成真」火舞團展演活動。

苗栗市公所提醒民眾，打鐵花及火舞高溫，觀賞保持安全距離，務必遵守現場畫定安全區域，避免攜帶易燃物品，注意兒童安全，勿觸摸表演器材或火花，建議穿不易燃的衣物，避免穿尼龍或絲質容易燃燒的材質，保持通道暢通。

26日下午4點半在河濱公園，辦理「點亮龍影．愛在苗栗」親子晚會；27日「𪹚龍踩街嘉年華」，規畫下午4點起從全民運動館踩街到河濱公園；28日8日下午2點河濱公園「鵡動雲天」，接續下午5點「𪹚龍之夜」。

3月1日下午1點河濱公園「龍騰客庄．舞動苗栗」及「鵡動雲天」，3月5日晚上10點西山聖帝廟廣場「客家天穿日．化龍返天」，其中2月27日、28日下午3點至晚上11點，安排苗栗火車站，高鐵苗栗站接駁，多活動資訊上臉書「苗栗𪹚龍」粉絲專頁查詢。