快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

聽新聞
0:00 / 0:00

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供

2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，周邊道路實施交通管制。基隆市公車處今天表示，當天會規畫接駁公車，往來基隆火車站和南站，方便基隆民眾前往參加。

公車處表示，今年比照往年作法，與新北市政府觀光旅遊局合作，行駛天燈節接駁公車。基隆端上下車地點在基隆火車站南站出口、星宇航空企業認養的候車亭旁，十分端上下車地點在基平橋頭。上山（往十分方向）收費30元，營運時間是3月3日上午10時至晚間7時。下山（往基隆方向）免費，營運時間是當天上午10時40分至晚上10時。

公車處長鍾惠存說，接駁公車自基隆火車站出發上山，沿途停靠「暖暖區公所」、「東興廟」公車站，經過基平隧道直達新北市基平橋頭。乘客下車後，步行約15分鐘可到達十分廣場。

基平橋頭發車下山經過基平隧道，沿東勢街、水源路、八堵路、南榮路、愛三路及仁二路行駛，終點是基隆火車站（南站），基隆端沿線市區公車站位（含循環站）皆可按鈴下車。

公車處提醒民眾，多加利用接駁公車往返基隆與十分，避免周邊尋覓停車空間困難及塞車之苦。接駁公車上山採刷卡或投現方式收費，社福卡、學生票、TPASS定期票等優惠不適用，若電子票證無法扣款可上車投現。

接駁公車上山方向，在當天下午3時以前，班距為20分鐘，下午3時以後為15分鐘1班。下山方向當晚7時前，班距為20分鐘，晚間7時後滿載即發車。

2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

配合2026平溪天燈節 台鐵平溪／深澳線時刻調整、加開班次

豐原客運公車彎道跨雙黃線擦撞轎車 交通局裁罰要求強化駕駛訓練

基隆議長童子瑋要選市長…團拜提3願望 聚焦市政挑戰盼府會合力完成

新春團拜 謝國樑勉勵團隊不受政治影響專心市政

相關新聞

較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

今年春節連假共9天，交通部高速公路局今天表示，國道服務區春節連假總營收逾新台幣3.7億元，較114年成長約8%，除了清水...

苗栗𪹚龍25日熱鬧一整天！白天點睛、競技 晚間火舞、打鐵花

苗栗𪹚龍系列活動，明天上午在玉清宮廣場舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，晚間火舞、打鐵花在經國路河濱...

穿越時空迎元宵 台南熱蘭遮市集27日國定古蹟赤崁樓點燈開市

邁入第4年的台南文創市集品牌「熱蘭遮市集」，今年228連假在國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，以17至19世紀大員市鎮為歷史背景，...

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，周邊道路實施交通管制。基隆市公車處今天表示，當天會規畫接...

台灣燈會嘉義登場 金門出動3巨型氣偶吸睛拚觀光

「2026台灣燈會在嘉義」熱鬧登場，各縣市紛紛端出特色展區搶攻人潮。金門縣政府以「相遇金門：跳島趣」為主題，自3月3日至...

彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。今年3月3日（農曆正月十五）晚間將盛大舉辦元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。