快訊

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

立法院「喬王」走進歷史灰燼 柯建銘落馬敗在這2字

彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
萬興宮元宵節辦聯歡晚會20多年不間斷，今年宣傳海報曝光後，演出陣容隨即在社群平台引發討論。圖／彰化萬興宮提供
萬興宮元宵節辦聯歡晚會20多年不間斷，今年宣傳海報曝光後，演出陣容隨即在社群平台引發討論。圖／彰化萬興宮提供

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。今年3月3日（農曆正月十五）晚間將盛大舉辦元宵聯歡晚會，邀請「全民甜心」郭書瑤壓軸登場，並祭出iPhone 17、冰箱、洗衣機、電視等多項摸彩好禮，炒熱節慶氣氛。

萬興宮元宵節辦聯歡晚會20多年不間斷，近年晚會卡司一向有看頭，去年邀請李佳薇壓軸演出，2024年則由本土人氣天團玖壹壹登台掀高潮。今年宣傳海報曝光後，演出陣容隨即在社群平台引發討論。

活動當晚除郭書瑤坐鎮外，還邀來「情歌天王」袁小迪、「百萬美聲」麗小花、「戲說一姐」陳小菁、「百萬童星」方順吉、「火辣女聲」妖嬌及「演歌小王子」林孟宗等人接力獻唱，卡司橫跨偶像歌手與本土實力派，預料將吸引大批信眾與歌迷到場。

田中里萬興宮主祀朱、李、池三府王爺，萬興宮管理委員會表示，除舞台演出外，現場也安排擲平安龜、擲筊求發財金等傳統儀式，讓民眾在欣賞表演之餘，祈求新的一年平安順遂、財運亨通，另備有平安餐與信眾分享，增添節慶熱度。

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。圖／彰化萬興宮提供
彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。圖／彰化萬興宮提供

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

郭書瑤拍戲搭姚淳耀 戲外單身卻想「當媽」

姐弟戀好滋潤！　郭書瑤讚孫可芳秀新髮色跟詹懷雲「超搭」

何百芮再見了！郭書瑤回憶失戀低潮：幽默是最好的陪伴

太缺戀愛對象　郭書瑤不排斥「朋友變情人」

相關新聞

較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

今年春節連假共9天，交通部高速公路局今天表示，國道服務區春節連假總營收逾新台幣3.7億元，較114年成長約8%，除了清水...

苗栗𪹚龍25日熱鬧一整天！白天點睛、競技 晚間火舞、打鐵花

苗栗𪹚龍系列活動，明天上午在玉清宮廣場舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，晚間火舞、打鐵花在經國路河濱...

穿越時空迎元宵 台南熱蘭遮市集27日國定古蹟赤崁樓點燈開市

邁入第4年的台南文創市集品牌「熱蘭遮市集」，今年228連假在國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，以17至19世紀大員市鎮為歷史背景，...

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，周邊道路實施交通管制。基隆市公車處今天表示，當天會規畫接...

台灣燈會嘉義登場 金門出動3巨型氣偶吸睛拚觀光

「2026台灣燈會在嘉義」熱鬧登場，各縣市紛紛端出特色展區搶攻人潮。金門縣政府以「相遇金門：跳島趣」為主題，自3月3日至...

彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。今年3月3日（農曆正月十五）晚間將盛大舉辦元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。