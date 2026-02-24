初九拜天公不必燒整夜 台南首度彙整37區宮廟鼓勵就近參拜

農曆正月初九「天公生」將至，為兼顧民俗信仰與環境永續，南市府今年彙整全市37區各大宮廟「初九拜天公」活動資訊，鼓勵民眾就近前往宮廟參拜外，更盼信眾用友善環境的方式祭拜迎接新年，落實環保減量。

南市副市長兼代理民政局長姜淋煌指出，初九拜天公是春節期間重要的傳統習俗，聯合祭拜可由宮廟集中處理紙錢，減少巷弄零散焚燒與火災風險，並降低空氣污染；此外，拜天公多在深夜進行，集中參拜也有助減少燃炮與噪音，兼顧鄰里安寧與市民生活品質。

民政局也提到，過去多數民眾會在初八晚上在家中設香案祭拜，但考量家戶自行祭拜較費時費力，今年整合各區宮廟祭拜資訊表，提供民眾便利的選擇，期盼透過集體祈福，匯聚善念，展現宗教文化安定人心的力量。

南市府呼籲，民眾今晚前往各區宮廟參拜時，可配合紙錢減量、不燃放爆竹煙火，共同守護城市環境，以虔誠心意迎接新的一年；拜天公不僅是祈求風調雨順、五穀豐收的宗教儀式，更彰顯台南深厚的文化歷史底蘊與信仰傳承。