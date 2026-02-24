中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

2026年WBC世界棒球經典賽將開打，中台灣燈會目前正在台中市中央公園展出，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出「姆迷大滿貫」打卡活動，今天起尋找並集滿5處姆明一族打卡點，前200位完成者，可獲得限量「姆明一族永續郵票」，送完為止。

台中市觀旅局長陳美秀表示，中台灣燈會邀請民眾化身為經典賽強棒，依照「姆明一族台中收藏地圖」選5處氣偶或視覺看板拍照打卡，如同完成一場精彩「大滿貫全壘打」後，可至中台灣燈會1號服務台，台中市凱旋路及經貿五路口出示打卡證明，可獲得價值248元的「姆明一族永續郵票」。

陳美秀說明，2026中台灣燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下長紅80周年的國際IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取用姆明（Moomin）的諧音與馬年的意象。姆明一族已出現在台中超過10個城市地標與生活場景，除了台中市民廣場有21公尺高、全台最大的巨型姆明，台中國際會展中心、台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族現身。