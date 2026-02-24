馬年事業財運風水布局！客廳千萬不能亂、辦公室要放「這動物」

快訊

旺好運／ 文／楊登嵙
圖為居家風水示意圖。圖／AI生成
地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。

首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方；新年新氣象，想不想在新的一年利用居家、商店或辦公環境的擺設，提升自己的好運呢？

一、 東方財帛位:

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、 北方驛馬位:

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

三、 東南方官祿位:

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

四、 「聚財位」守財:

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。

該財位有什麼要特別注意得地方呢？第1、不可在該位置開門，否則就沒有財位。第2、該位置不可為走道。第3、不可放置會震動的東西，如喇叭。第4、不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。第5、不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。第6、不可放置污穢的東西，如垃圾。若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」，豈可不重視！

五、 開運飾品旺財:

2026年歲次丙午年，火(赤)馬年，馬體魄強健，寓意健康長壽、精力旺盛。代表昂揚的生命力，不息的精神和強大的行動力，勇往直前、突破障礙，是積極、強大和成功的象徵。馬可長途跋涉，象徵可靠、穩定、忠誠，也寓意事業穩健發展、能走得長遠。馬象徵活力、堅毅與持續向前的力量，寓意事業或人生不斷突破，不怕挑戰快速達成目標，事事順利，因此「馬到成功」。馬與行旅有關，也象徵旅程平安、一路順風。今年開運招財吉獸是馬及貔貅，可以將其擺設在大門口內或外，面向外招財。

六、客廳要乾淨整齊:

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

