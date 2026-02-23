橘色惡魔校友團 3月10日登台灣燈會主舞台演出

為感謝台灣在15年前311大地震的援助，日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友自組樂團，3月將籌畫訪台交流，另受嘉義縣政府邀約，3月10日也將登上台灣燈會主舞台演出。

在玉山銀行與中華文化總會支持下，「橘色惡魔」校友團此行將與台北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，並於3月11日舉辦2026來台音樂會。文總今天預告，在與建中交流中，「橘色惡魔」學長姐們將揭秘橘色惡魔招牌「62.5公分精準步伐」。

此外，在嘉義縣政府邀約下，橘色惡魔校友團將於3月10日晚間赴2026台灣燈會「光躍台灣．點亮嘉義」主舞台演出，隔日上午再於台北圓山飯店舉辦快閃表演，重現橘色惡魔魅力。

橘色惡魔121期部長熊谷透過新聞稿表示，能夠再次與並肩奮鬥3年的夥伴攜手登台，內心感到無比喜悅。再次感謝台灣為他們準備如此珍貴的舞台，「我們會帶著滿滿的謝意，與夥伴一起全力以赴，希望為大家帶來一場充滿笑容與歡樂的演出。」