哪些不能輕忽？春節十大常見身體不適症狀

身體突然在過年時罷工

過年最怕的不是塞車，而是突然掛急診。團圓飯還沒吃完，小朋友開始發燒咳嗽；初二回娘家，長輩卻因腸胃不適躺在沙發。春節期間飲食改變、作息打亂，加上天氣轉換，讓不少人「假期還沒結束，身體先罷工」。

萬一真的不舒服，該去哪裡看診？哪些情況可以先到輕急症中心？出國旅遊若在當地急診，又該如何申請健保核退？相關就醫資訊與查詢方式，可延伸閱讀〈2026春節生病怎麼辦？診所開診查詢、UCC輕急症中心在哪、出國急診怎麼申請核退〉。

究竟過年期間哪些症狀最常見？哪些狀況真的需要就醫？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2025/2/9～2026/2/8）網路討論聲量，整理出春節十大常見身體不適症狀。

NO.10 骨折

延續2025年過年十大身體不適症狀的網路聲量觀察，今年重啟調查，發現骨折相關討論熱度明顯攀升，排名從第17名上升至第10名，成為春節期間意外事件話題中的焦點之一。返鄉移動頻繁、濕冷天氣導致地板濕滑，加上走春拜拜人潮擁擠，都讓跌倒風險增加，尤其是長者與孩童。網友討論常提到「掃地滑倒」、「拜拜被推擠跌倒」、「騎車返鄉摔車」等情境。雖然整體聲量仍屬後段，但排名明顯上升，顯示春節期間的意外風險不容忽視。

對此，衛福部提醒防止跌倒的注意事項，長輩與慢性病患者在年節期間更要留意行動安全，例如起身別太急、外出做好保暖與防滑準備，夜間活動提高可視性；搭車、過馬路務必確認環境安全，不要搶快。若安排戶外踏青，應衡量體力與天氣變化，避免單獨行動或走入濕滑、碎石多的地形。春節氣氛熱鬧，但安全意識不能跟著放假。

NO.9 消化不良

過年聚餐頻繁、年菜偏油偏鹹，再加上甜食、飲料輪番上陣，消化不良幾乎成了春節「固定班底」。依據衛生福利部過往統計，農曆春節期間急診前十大疾病中，腸胃道相關問題長年名列前茅，顯示暴飲暴食與高油飲食確實容易讓腸胃拉警報。不少網友自嘲，「還沒開工胃就先抗議」、「年菜吃三天，胃痛也跟著痛三天」，常見症狀包括胃脹氣、悶痛、打嗝頻繁與便秘。

陳怡婷營養師指出，蹄膀、東坡肉等高油脂料理會延緩胃排空，糯米製品如油飯、湯圓、年糕較難消化，再加上汽水、甜食與狼吞虎嚥的進食習慣，都可能讓腸道產氣增加、蠕動變慢。她建議年節期間適量分食、細嚼慢嚥，減少油炸與易產氣食物，餐後可散步幫助消化；若腹脹或腹痛持續加劇，合併噁心、嘔吐等症狀，仍應及早就醫評估。

NO.8 急性上呼吸道感染（普通感冒）

感冒的聲量從去年第4名滑落至第8名，不過春節期間南北移動、拜年聚餐頻繁，加上日夜溫差大，仍是上呼吸道感染的高峰期。討論多集中在喉嚨痛、流鼻水、咳嗽與輕微發燒等症狀。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，其中一波聲量高峰出現在2025年6月。曾演出《大地勇士》、《街頭小霸王》的資深武打演員李小飛辭世消息曝光後，引發大量關注；家屬透露，他在年初出現感冒症狀後延遲就醫，後續檢查發現罹患肝癌第三期，病情反覆住院治療，最終不幸離世。事件也讓不少網友反思，「小感冒」是否可能掩蓋更嚴重的身體警訊。

針對感冒症狀，亞東醫院耳鼻喉部張智銘醫師指出，多數感冒屬於病毒感染，症狀包括喉嚨痛、流鼻水、咳嗽與低燒，通常幾天內會逐漸改善。但若出現高燒不退、呼吸困難、胸痛，或咳嗽超過三週仍未好轉，就不應再自行觀察，要盡早就醫。他也提醒，咳嗽雖然是身體排除病原的保護機制，但時間拖長、痰的顏色改變或合併其他全身症狀時，可能代表身體已有其他問題，連假期間更別因為診所休診而延誤評估。

NO.7 眩暈

有些身體不舒服的狀況不是痛，而是整個人眩暈站不穩。「一翻身整個世界在轉」、「起床差點跌倒」，不少網友分享，連假幾天作息打亂、睡眠不足，加上長時間搭車或聚會飲酒，突然出現頭暈、天旋地轉的情況。眩暈跟2025年相比，維持在中段排名，對原本就有耳石症、低血壓或偏頭痛體質的人來說，生活節奏一變，發作機率也跟著提高。

台北醫學大學新國民醫院神經科李亭儀醫師表示，眩暈是神經科門診常見主訴之一，約占門診人數5％至15％。眩暈其實包含多種感受，從頭昏、不平衡到旋轉感，都可能來自不同原因。常見可分為周邊型與中樞型，前者如良性陣發性姿勢性眩暈、梅尼爾氏症，後者則包括暫時性腦缺血或中風等情況。李亭儀提醒，若暈眩同時出現單側肢體無力、說話含糊、視力異常或劇烈頭痛，應立即就醫；若反覆發作，也建議記錄發作時間與誘發因素，由專科醫師評估釐清原因。

NO.6 外傷（挫傷、擦傷、撕裂傷）

春節期間掃除、搬重物、騎車返鄉或戶外走春活動增加，都是常見受傷場景。討論多圍繞「跌倒擦傷」、「切菜割傷」、「煙火燙傷」等情境，也有人分享，除夕前一天幫家人送蛋黃酥給客戶途中與外送機車擦撞，「對方送醫後確認只是膝蓋跟手擦傷」，驚險一刻讓人更意識到意外往往發生在最忙碌的時候。多數屬輕微創傷，但若傷口較深、持續出血或污染嚴重，仍需專業評估。可透過「健保快易通」App、官網查詢春節診所開診資訊，或前往UCC輕急症中心處理傷口，避免延誤。

至於傷口處置後要注意哪些事情？衛福部嘉義醫院說明，外科傷口縫合後要特別注意照護，受傷後8至12小時組織仍會腫脹，應抬高患部；保持敷料清潔乾燥，洗澡時可用塑膠袋覆蓋避免碰水；若裂傷在關節處，應盡量維持平直避免牽扯縫線；如出現紅腫熱痛、分泌物或發燒等感染徵象應返院檢查；按時依處方服藥，不自行塗抹其他藥膏；若無異常，約7至10天回門診拆線。連假期間傷口若妥善處理，才能安心過年。

NO.5 中風

寒流、情緒起伏、飲食偏油偏鹹，都可能成為中風的誘發因子。春節期間作息不規律、聚餐頻繁，對本身有高血壓、高血糖或高血脂的族群來說，風險更高。腦中風往往來得又急又快，民眾可透過簡單的方式初步判斷，若出現其中任何一項徵象，應立即撥打119並記錄發生時間，把握搶救黃金期：

・微笑時臉部是否出現不對稱。

・雙手平舉時是否有一側無力下垂。

・說話是否含糊不清。

要如何避免中風的發生呢？健保署提醒，腦血管疾病與三高密切相關。平時應安排定期健檢，掌握血壓、血糖與血脂數值；同時養成規律運動、作息穩定與情緒管理的習慣，並落實少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則，持續追蹤控制三高數據，才能降低中風風險。

NO.4 腸道疾病

腸道疾病去年為第10名，今年排名明顯竄升。年菜口味偏重、食材反覆加熱或保存不當，都是常見原因。腹瀉、嘔吐與腸胃炎成為連假期間的高頻症狀，尤其一桌人共享餐點，一旦有人感染，往往全家輪流不適。急性腸胃炎多由病毒或細菌感染引起，其中冬季常見的諾羅病毒傳染力強，容易透過生鮮魚貝類、沙拉、冰品或接觸受污染物品傳播，常出現劇烈嘔吐與水瀉；細菌型腸胃炎則可能來自未煮熟或保存不當的肉類、海鮮與蛋奶製品，常伴隨發燒與寒顫等症狀。

鄭惠文營養師表示，過年預防腸胃道疾病的關鍵，在於落實衛生與食安習慣。處理食材與進食前後應確實洗手，手部若有傷口需妥善包紮；選購新鮮食材並維持冷藏或冷凍溫度，避免反覆加熱多次；生熟食分開處理，防止交叉污染；肉類與海鮮應徹底加熱至中心溫度超過70℃，熟食後儘早食用，避免長時間置於室溫。對長者與孩童等免疫力較弱族群，更應避免生食，以降低感染風險。

NO.3 心血管疾病

心血管疾病在春節意外與急症討論中穩定維持前三名。由於春節期間氣候多變、聚餐飲酒、飲食偏油鹹與作息打亂，都可能加重心臟負擔，特別是本身有高血壓、高血糖、高血脂或心臟病史者，風險更高。

阮綜合醫院心臟內科葉家宏主治醫師提醒，心肌梗塞屬於急重症，從抵達急診到血管打通必須把握「黃金90分鐘」，因為心臟肌肉壞死不可逆，延誤越久，壞死範圍越大，甚至可能危及生命。若出現持續超過30分鐘且無法緩解的胸悶胸痛、胸口壓迫感，或疼痛延伸至肩頸、下巴、左手臂或背部，並伴隨冒冷汗、頭暈、呼吸急促、噁心想吐等情況，務必立即就醫。

NO.2 發燒

無論是流感、腸胃炎或其他感染，發燒都是最直接的身體警訊。不少家長直言「過年最怕小孩半夜發燒」，因為連假期間醫療院所調整門診，擔心退燒藥不夠或症狀突然惡化，讓焦慮感放大。

衛福部台中醫院急診醫學科表示，一般體溫約36℃至37℃，若達38℃以上通常屬於發燒。發燒本身不是疾病，而是免疫系統對抗病毒或細菌的自然反應。若孩子出現活動力下降、嗜睡、持續哭鬧、發冷發抖、胃口不佳等情形，就需要特別留意。

照護重點在於協助散熱與補充水分。可調整室溫在約26度以下、減少厚重衣物或給予溫水擦拭幫助降溫，同時補充足夠水分並觀察精神與活動狀況。建議每4小時測量一次體溫；若體溫持續不退，或肛溫超過38.5度可依醫囑使用退燒方式，超過39.5度則應盡速就醫。若發燒合併抽搐、意識不清或呼吸異常，更應立即送醫評估。

NO.1 流感

流感今年再度奪冠，成為春節期間最受關注的健康關鍵字。聲量高峰之一出現在2025年2月，藝人徐熙媛（大S）在日本因流感併發肺炎辭世，享年48歲，引發社會高度關注。

與一般感冒不同，流感來得急、症狀重，常出現高燒、全身痠痛、極度倦怠，部分患者甚至合併劇烈咳嗽與胸悶不適，讓原本排好的假期行程被迫取消。阮綜合醫院胸腔內科蕭惠元主任指出，秋冬季節病毒活躍，流感一旦感染，呼吸道發炎反應可能迅速加劇，若出現持續高燒不退、呼吸困難、胸痛或意識改變等情況，應立即就醫評估，避免併發重症。

蕭惠元提醒，高風險族群應依醫囑接種流感疫苗，並養成勤洗手、戴口罩與避免群聚等習慣，降低感染與重症風險。春節期間若出現類流感症狀，不宜硬撐，及早就醫才是保護自己與家人的關鍵。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月9日至2026年2月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

