開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放

今天是2月23日開工日，根據小孟老師星座塔羅牌之清水孟分析，部分生肖將迎來長達60天的財運爆發期。不論是正財提升、偏財加持，或是投資布局靈感湧現，都有明顯轉強跡象。尤其在理財觀念與資金運用上，更適合重新規劃與調整策略，把握年初這波黃金能量。想知道哪5個生肖財運連發、荷包滿滿？快來看看你是否榜上有名。

Top5：屬虎

屬虎的朋友開工後，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好的去佈局你想投資的事物，另外你們自己本身，也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句說話你愛理財，財就會愛你。

Top4：屬豬

屬豬的朋友們，開工後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。

Top3：屬猴

屬猴的朋友們，開工後想要用不同方式，來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您只要規劃每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力，去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top2：屬兔

屬兔的朋友們，開工後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自已會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

Top1：屬雞

屬雞的朋友，開工後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考，去投資對你有利的標的物，另外屬雞的人物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓你的荷包更加分。

