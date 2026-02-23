快訊

搖滾天團「月之海」鼓手癌逝 上月生日才許願「恢復健康」

東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

今天開紅盤最好賺？達人曝歷史數據解密：多抱15天勝率飆80%、獲利翻倍

開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
想知道哪5個生肖財運連發、荷包滿滿？快來看看你是否榜上有名。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
想知道哪5個生肖財運連發、荷包滿滿？快來看看你是否榜上有名。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

今天是2月23日開工日，根據小孟老師星座塔羅牌之清水孟分析，部分生肖將迎來長達60天的財運爆發期。不論是正財提升、偏財加持，或是投資布局靈感湧現，都有明顯轉強跡象。尤其在理財觀念與資金運用上，更適合重新規劃與調整策略，把握年初這波黃金能量。想知道哪5個生肖財運連發、荷包滿滿？快來看看你是否榜上有名。

Top5：屬虎

屬虎的朋友開工後，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好的去佈局你想投資的事物，另外你們自己本身，也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句說話你愛理財，財就會愛你。

Top4：屬豬

屬豬的朋友們，開工後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。

Top3：屬猴

屬猴的朋友們，開工後想要用不同方式，來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您只要規劃每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力，去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top2：屬兔

屬兔的朋友們，開工後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自已會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

Top1：屬雞

屬雞的朋友，開工後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考，去投資對你有利的標的物，另外屬雞的人物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓你的荷包更加分。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

紅包理財術 優選債券商品

初六大樂透加碼！四生肖財運噴發、幸運彩券行在這方位

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色下注」

準備開工！初五迎財神必備「這些水果」賀成交、財氣旺旺來

相關新聞

大樂透連3天開出頭獎！2縣市幸運兒均分1億元 各抱回5千萬

春節連假最後一天，大樂透再度開出頭獎，1億元頭獎獎金由2注均分，每注各得5千萬元。幸運開出大獎的投注站，分別為台中市龍井...

開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放

今天是2月23日開工日，根據小孟老師星座塔羅牌之清水孟分析，部分生肖將迎來長達60天的財運爆發期。不論是正財提升、偏財加持，或是投資布局靈感湧現，都有明顯轉強跡象。尤其在理財觀念與資金運用上，更適合重新規劃與調整策略，把握年初這波黃金能量。想知道哪5個生肖財運連發、荷包滿滿？快來看看你是否榜上有名。

廣角鏡／新北燈會 勁馬奔騰

二○二六新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」昨晚在大都會公園登場，高十五米、三六○度紅寶馬主燈相當搶眼，巨型駿馬搭...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

雙鐵春節疏運近900萬人次 年初三最高峰

今天是春節連假最後1天，交通部長陳世凱下午到高鐵台中站前進指揮所視察。交通部統計，春節假期台鐵及高鐵共疏運近900萬人次...

彰化竹塘慈航宮總斗首之爭 第三輪PK分勝負桃園人拿下

彰化縣竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，來自桃園的梁先生與彰化縣永靖鄉傅先生經過二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。