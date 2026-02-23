開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師柯柏成指出開工紅包的紅包袋不要急著丟掉，只要放對地方便可催生一整年的財運。圖／AI生成
命理師柯柏成指出開工紅包的紅包袋不要急著丟掉，只要放對地方便可催生一整年的財運。圖／AI生成

年假結束各行各業開工，不少老闆會發「開工紅包」給員工。命理師柯柏成透露，開工紅包的紅包袋不要急著丟掉，只要放對地方，便可催生一整年的財運，如果沒有開工紅包也沒關係，過年時收到的紅包也可拿來開運

命理師柯柏成曾在臉書發文，提到年假結束後，很多公司在開工時都會發開工紅包給員工，象徵吉祥。紅包裡金額多少並不重要，建議將錢留到元宵節過後再取用，而空的紅包袋則可用來催運。

柯柏成提醒，空著的紅包袋不要急著丟掉，可以在上頭寫下公司的文化精神、激勵格言、抑或是鞭策自己的格言，真的想不到的話寫自己名字也可以。

接著將紅包袋放在「辦公室桌上的桌墊下、電話機下或是抽屜中」，因為此方法不能太招搖，需要遮蓋。但假如被別人看到也沒關係，只要重新放好就行了，如此一來便可增加一整年的財運，「一直放到來年除夕前再回收即可」。

沒有開工紅包也沒關係，柯柏成指出，用過年時收到的紅包袋也適用，假如是學生，建議寫下學業進步等自我勉勵的話語，放在自己的書桌抽屜就好了。

如果以上條件都不具備，也能將紅包放在家中的書桌、床頭櫃上右前方或是枕頭底下，因為家裡屬於私人場所，能不能完全遮蓋可以自由掌握。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

