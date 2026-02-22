聽新聞
廣角鏡／新北燈會 勁馬奔騰

聯合報／ 文／張策
記者陳正興／攝影
記者陳正興／攝影

二○二六新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」昨晚在大都會公園登場，高十五米、三六○度紅寶馬主燈相當搶眼，巨型駿馬搭配投影、聲光音效，震撼全場，吸引民眾搶拍。昨天是收假日，天公作美，入夜後人潮愈來愈多。今年新北燈會規畫十六大主題燈區、八大特色活動，將一路熱鬧到三月八日。

農曆過年 春節 馬年

