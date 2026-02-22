大樂透連3天開出頭獎！2縣市幸運兒均分1億元 每注抱回5千萬

春節連假最後一天，大樂透再度開出頭獎，1億元頭獎獎金由2注均分，每注各得5千萬元。幸運開出大獎的投注站，分別為台中市龍井區新興路的「旺得富彩券行」，以及高雄市小港區漢民路的「豪爺郎商行」。繼大年初四、初五後，大樂透連續第3度於春節期間開出頭獎，讓年節氣氛再掀高潮。

本期大樂透開出號碼為05、07、17、22、24、47，特別號20。除頭獎外，春節加碼活動持續進行。100萬元的春節大紅包本期開出12組，皆為單注獨得，總計12注幸運兒各抱回100萬元；10萬元的春節小紅包則開出34組，共37注中獎，其中31組為單注獨得，另有3組由2注均分。

統計至大年初六，大樂透春節加碼已實施11期，累計送出281組春節大紅包，尚餘199組；春節小紅包累計送出458組，尚餘342組。台彩表示，明（23）日大樂透頭獎金額保證1億元，並將持續加開9個春節大紅包及1個春節小紅包獎號，民眾仍有機會把握年節最後財運。

除大樂透外，本期100萬大紅包獎號（對中任6個即中獎）：08、21、24、27、36、38、39、44、49。10萬小紅包獎號（對中大紅包獎號任5個+小紅包獎號即中獎）：07，實際派彩結果仍以台彩官網公告為準。