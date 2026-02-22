大樂透連3天開出頭獎！2縣市幸運兒均分1億元 每注抱回5千萬

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
大樂透今晚開獎，頭獎1億元由兩名幸運兒均分。本報資料照片
春節連假最後一天，大樂透再度開出頭獎，1億元頭獎獎金由2注均分，每注各得5千萬元。幸運開出大獎的投注站，分別為台中市龍井區新興路的「旺得富彩券行」，以及高雄市小港區漢民路的「豪爺郎商行」。繼大年初四、初五後，大樂透連續第3度於春節期間開出頭獎，讓年節氣氛再掀高潮。

本期大樂透開出號碼為05、07、17、22、24、47，特別號20。除頭獎外，春節加碼活動持續進行。100萬元的春節大紅包本期開出12組，皆為單注獨得，總計12注幸運兒各抱回100萬元；10萬元的春節小紅包則開出34組，共37注中獎，其中31組為單注獨得，另有3組由2注均分。

統計至大年初六，大樂透春節加碼已實施11期，累計送出281組春節大紅包，尚餘199組；春節小紅包累計送出458組，尚餘342組。台彩表示，明（23）日大樂透頭獎金額保證1億元，並將持續加開9個春節大紅包及1個春節小紅包獎號，民眾仍有機會把握年節最後財運。

除大樂透外，本期100萬大紅包獎號（對中任6個即中獎）：08、21、24、27、36、38、39、44、49。10萬小紅包獎號（對中大紅包獎號任5個+小紅包獎號即中獎）：07，實際派彩結果仍以台彩官網公告為準。

連槓龜都有玄機？她買刮刮樂摸透「1規律」 秒中萬元大獎

農曆春節期間，許多民眾喜歡到彩券行買刮刮樂試試手氣。近日一名女網友分享，她與同學合資購買面額2,000元的刮刮樂，經歷了槓龜與中獎的起伏後，竟靠著自己推演出的一套「挑號玄學」，成功刮出1萬元大獎，這段幸運經歷也引發網友熱烈討論。

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

雙鐵春節疏運近900萬人次 年初三最高峰

今天是春節連假最後1天，交通部長陳世凱下午到高鐵台中站前進指揮所視察。交通部統計，春節假期台鐵及高鐵共疏運近900萬人次...

彰化竹塘慈航宮總斗首之爭 第三輪PK分勝負桃園人拿下

彰化縣竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，來自桃園的梁先生與彰化縣永靖鄉傅先生經過二...

開工不必「一馬當先」！宜蘭縣衛生局教「馬馬乎呼」4步驟好收心

春節連續假期進入尾聲，面對開工日，很多人感到提不起勁，甚至焦慮。宜蘭縣衛生局教你「馬馬乎呼」收心四步驟，再想想過幾天又有...

