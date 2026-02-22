雙鐵春節疏運近900萬人次 年初三最高峰
今天是春節連假最後1天，交通部長陳世凱下午到高鐵台中站前進指揮所視察。交通部統計，春節假期台鐵及高鐵共疏運近900萬人次，雙鐵單日疏運最高峰都是出現在大年初三。
交通部發布新聞稿，陳世凱聽取台鐵公司及高鐵公司簡報後表示，從2月14日小年夜前夕到今天共9天假期，台鐵全線運量超過650.6萬人次，高鐵也服務了近245萬人次，雙鐵完成近900萬人次往返需求，是非常值得肯定的成就。
交通部統計，這次春節連假在大年初三（2月19日），雙鐵運量都達全線最高峰，台鐵單日運量有82.7萬人次，高鐵單日也突破32.5萬人次。陳世凱高度讚許。
陳世凱說，高鐵成功運用AI與大數據預測人潮，每30分鐘透過APP與LINE推播自由座等候時間，資訊完全透明化，提供民眾即早規劃運具選擇，而在台中站，高鐵更在尖峰時段擴增自由座，並彈性開放玄關站立，有效紓解月台的壅塞，讓大家返鄉、出遊更便捷。
另外，陳世凱肯定台鐵針對區域特性加強，其中又以東線增幅最高，而台北－台中直達車運能也較平日增加，獲得中部民眾高度支持與好評，他認為台鐵應利用競爭優勢，持續推動，並鼓勵台鐵可參考高鐵LINE訊息推播機制，運用於平假日即時資訊的傳達。
陳世凱說，交通部已在高鐵台中站啟動運具聯防，只要高鐵人潮燈號為紅燈、且旅客等候逾1小時，便立即啟動台鐵轉乘作業，於台鐵彰化站隨時支援機動加開北上。同時，公路局台中區監理所也預備了5台巴士待命，如旅客等候逾1.5小時，便立刻啟動公路客運轉乘，讓整個中部的應變機制非常到位。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。