雙鐵春節疏運近900萬人次 年初三最高峰

今天是春節連假最後1天，交通部長陳世凱下午到高鐵台中站前進指揮所視察。交通部統計，春節假期台鐵及高鐵共疏運近900萬人次，雙鐵單日疏運最高峰都是出現在大年初三。

交通部發布新聞稿，陳世凱聽取台鐵公司及高鐵公司簡報後表示，從2月14日小年夜前夕到今天共9天假期，台鐵全線運量超過650.6萬人次，高鐵也服務了近245萬人次，雙鐵完成近900萬人次往返需求，是非常值得肯定的成就。

交通部統計，這次春節連假在大年初三（2月19日），雙鐵運量都達全線最高峰，台鐵單日運量有82.7萬人次，高鐵單日也突破32.5萬人次。陳世凱高度讚許。

陳世凱說，高鐵成功運用AI與大數據預測人潮，每30分鐘透過APP與LINE推播自由座等候時間，資訊完全透明化，提供民眾即早規劃運具選擇，而在台中站，高鐵更在尖峰時段擴增自由座，並彈性開放玄關站立，有效紓解月台的壅塞，讓大家返鄉、出遊更便捷。

另外，陳世凱肯定台鐵針對區域特性加強，其中又以東線增幅最高，而台北－台中直達車運能也較平日增加，獲得中部民眾高度支持與好評，他認為台鐵應利用競爭優勢，持續推動，並鼓勵台鐵可參考高鐵LINE訊息推播機制，運用於平假日即時資訊的傳達。

陳世凱說，交通部已在高鐵台中站啟動運具聯防，只要高鐵人潮燈號為紅燈、且旅客等候逾1小時，便立即啟動台鐵轉乘作業，於台鐵彰化站隨時支援機動加開北上。同時，公路局台中區監理所也預備了5台巴士待命，如旅客等候逾1.5小時，便立刻啟動公路客運轉乘，讓整個中部的應變機制非常到位。