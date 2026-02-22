快訊

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化竹塘慈航宮總斗首之爭 第三輪PK分勝負桃園人拿下

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，決定今年總斗首。圖／慈航宮提供
竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，決定今年總斗首。圖／慈航宮提供

彰化縣竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，來自桃園的梁先生與彰化縣永靖鄉傅先生經過二輪相同聖筊數PK後，直到第三輪才分出勝負，由梁男以5聖筊勝出，拿下總斗首。

慈航宮今天由管理委員會主委、鄉農會總幹事詹光信主持「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，由於總斗首位於觀世音菩薩殿前龍邊的尊位，與管理委員會設於虎邊的斗燈相互輝映，需在觀世音菩薩見證下，公開擲筊決定。

祈安禮斗法會總斗首擲筊是在大年初六上午報名參加主神斗、副斗首或斗首者即取得參加總斗首擲筊資格，以聖筊最多者為總斗首，每個斗首的贊助費是10萬元，總斗首贊助費則為12萬5800元。

桃園中壢區的梁先生先擲出5杯聖筊數，而來自彰化縣永靖鄉傅先生也同樣擲出5杯聖筊數，連續兩輪PK聖筊數都相同，最後進行第三輪PK才分出勝負，最終梁先生以5個聖筊勝過傅先生4個聖筊脫穎而出，榮膺今年祈安禮斗法會總斗首。

竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，決定今年總斗首。圖／慈航宮提供
竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，決定今年總斗首。圖／慈航宮提供

農曆過年 春節 馬年 彰化

延伸閱讀

胡瓜新春錄民視「綜藝大集合」 豪氣狂撒9999元獎金

彰化藝文發展徵選計畫開跑 受理報名到3月底

酒後不開車竟「開槍」？桃園男叫代駕回家 沿途持空氣槍朝天狂轟

桃園社宅115年設計規劃逾4800戶 拚119年自建萬戶

相關新聞

連槓龜都有玄機？她買刮刮樂摸透「1規律」 秒中萬元大獎

農曆春節期間，許多民眾喜歡到彩券行買刮刮樂試試手氣。近日一名女網友分享，她與同學合資購買面額2,000元的刮刮樂，經歷了槓龜與中獎的起伏後，竟靠著自己推演出的一套「挑號玄學」，成功刮出1萬元大獎，這段幸運經歷也引發網友熱烈討論。

雙鐵春節疏運近900萬人次 年初三最高峰

今天是春節連假最後1天，交通部長陳世凱下午到高鐵台中站前進指揮所視察。交通部統計，春節假期台鐵及高鐵共疏運近900萬人次...

彰化竹塘慈航宮總斗首之爭 第三輪PK分勝負桃園人拿下

彰化縣竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，來自桃園的梁先生與彰化縣永靖鄉傅先生經過二...

開工不必「一馬當先」！宜蘭縣衛生局教「馬馬乎呼」4步驟好收心

春節連續假期進入尾聲，面對開工日，很多人感到提不起勁，甚至焦慮。宜蘭縣衛生局教你「馬馬乎呼」收心四步驟，再想想過幾天又有...

未婚妻也在！他連12聖筊抱回休旅車 港口宮媽祖庇佑迎親婚車到手

嘉義縣東石鄉笨港口港口宮聖杯評比再創新高，初一至初五湧入數十萬人參拜，主委陳慶堂說，今年人潮破百萬人，是歷來最多。今年最...

2月25日初九天公生禁忌多！別曬女用內褲、當天禁說「這字」

2026年2月25日是農曆初九，也是俗稱的「天公生」，快來看看有哪些禁忌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。