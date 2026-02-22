聽新聞
彰化竹塘慈航宮總斗首之爭 第三輪PK分勝負桃園人拿下
彰化縣竹塘鄉慈航宮在今天正月初六舉行「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，來自桃園的梁先生與彰化縣永靖鄉傅先生經過二輪相同聖筊數PK後，直到第三輪才分出勝負，由梁男以5聖筊勝出，拿下總斗首。
慈航宮今天由管理委員會主委、鄉農會總幹事詹光信主持「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，由於總斗首位於觀世音菩薩殿前龍邊的尊位，與管理委員會設於虎邊的斗燈相互輝映，需在觀世音菩薩見證下，公開擲筊決定。
祈安禮斗法會總斗首擲筊是在大年初六上午報名參加主神斗、副斗首或斗首者即取得參加總斗首擲筊資格，以聖筊最多者為總斗首，每個斗首的贊助費是10萬元，總斗首贊助費則為12萬5800元。
桃園中壢區的梁先生先擲出5杯聖筊數，而來自彰化縣永靖鄉傅先生也同樣擲出5杯聖筊數，連續兩輪PK聖筊數都相同，最後進行第三輪PK才分出勝負，最終梁先生以5個聖筊勝過傅先生4個聖筊脫穎而出，榮膺今年祈安禮斗法會總斗首。
