開工不必「一馬當先」！宜蘭縣衛生局教「馬馬乎呼」4步驟好收心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
收假前可選擇低強度運動，例如散步、騎自行車等，讓身體逐步「暖機」，以利收心適應工作。本報資料照
春節連續假期進入尾聲，面對開工日，很多人感到提不起勁，甚至焦慮。宜蘭衛生局教你「馬馬乎呼」收心四步驟，再想想過幾天又有228的三天連假，心情就不會感到太沮喪。

衛生局表示，從放鬆自在的假期回到規律作息，身心出現不易適應屬於正常現象，關鍵在於學會覺察自己，給予適當緩衝與調整；「馬馬乎呼」指的是大家在面對開工時，不必急著衝刺，從照顧身心開始，循序回到工作狀態。

一、「馬」上功成－列出清單，從小事做起

利用開工前夕約30分鐘，列出首日待辦事項，從簡單、輕鬆的工作項目著手，逐步累積成就感，幫助大腦找回工作節奏與手感。

二、輕鬆「馬」（慢）活－規律運動，均衡飲食

收假前2至3天可選擇低強度運動，如散步、騎自行車等，並調整飲食內容，維持均衡營養，避免腸胃不適，讓身體逐步「暖機」。

三、不亦樂「乎」－留白時間，全然放鬆

假期最後一天留給自己，減少過於緊湊的行程安排，從事能讓身心放鬆的活動，使身體與大腦獲得充分休息。

四、感受「呼」吸－接納現狀，自我獎勵

為開工後的自己準備一份「小確幸」，如豐盛早餐或貼心小點心，作為能量補給，當感到焦躁時，可透過專注呼吸、覺察身體感受，幫助自己回到平靜狀態。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，開工後工作幾天將迎來228連假，民眾可視為第二道緩衝期，提前規劃行程，讓生活在充實與休息之間取得平衡；若感到焦慮、低落等情緒持續超過一周，且明顯影響生活時，可善用社區心理衛生中心提供的諮詢服務，員山鄉社區心理衛生中心03-9220885、羅東鎮社區心理衛生中心03-9513880、頭城鎮社區心理衛生中心03-9770123。

農曆過年 春節 馬年 宜蘭 衛生局

