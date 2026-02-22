未婚妻也在！他連12聖筊抱回休旅車 港口宮媽祖庇佑迎親婚車到手

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
大獎1800CC休旅車由台南得主詹先生抱回，攜手未婚妻共享喜悅也稟報媽祖預計今年完婚喜訊，得獎車將作為婚車迎親。記者李宗祐／翻攝
大獎1800CC休旅車由台南得主詹先生抱回，攜手未婚妻共享喜悅也稟報媽祖預計今年完婚喜訊，得獎車將作為婚車迎親。記者李宗祐／翻攝

嘉義縣東石鄉笨港口港口宮聖杯評比再創新高，初一至初五湧入數十萬人參拜，主委陳慶堂說，今年人潮破百萬人，是歷來最多。今年最大獎1800CC休旅車由台南得主詹先生抱回，攜手未婚妻共享喜悅也稟報媽祖預計今年完婚喜訊，得獎車將作為婚車迎親。

東石鄉笨港口港口宮，今年春節活動自正月初一至初五舉行聖杯評比，全國信眾踴躍參與，廣場萬人空巷、人潮洶湧。廟方統計，5天參拜人數突破百萬人次，過平安轎近30萬人，場面盛大。

今年聖杯評比第一名為連續12杯聖筊，確定獲得1800CC休旅車1輛。來自台南麻豆的裝潢業者35歲詹先生說，原本只是參拜順道參加，擲筊時有特別感覺，沒想到連續12筊成功，連自己都覺得神奇。他預計今年結婚，將把這輛車作為婚車，並與未婚妻一同向媽祖分享喜悅。

第二名與第三名則由兩名擲出11杯的信徒今天再次PK決定，獎品分別為1500CC轎車與125CC機車。來自嘉義縣番路鄉的陳先生說，年初一擲出11個聖筊，今天再度對決勝出，生平第一次參加就中大獎，過去20年都與父親前來參拜祈求平安，可能媽祖保佑正好想換車。

另外，擲出9杯的8名信徒，也將再行評比決定第4至第8名，獎品包括機車、iPad及Apple Watch等，未列名次的3名信徒，每人可獲1600元紅包。有名來自嘉義縣22歲黃男在初四擲出連續11筊，獲得金媽祖，他說一早人潮尚未湧現，試試手氣竟連續聖筊，朋友都感到驚訝。

陳慶堂說，整個擲筊過程公平、公正、公開，全程監視錄影，如有疑慮可調閱查證。今年活動不僅展現宗教凝聚力，也帶動地方觀光與消費，讓信眾在新春之際祈求平安健康、萬事如意。

今年港口宮聖杯評比刷新參拜紀錄，多項大獎揭曉，信眾熱情與地方信仰能量同步升溫。

笨港口港口宮主委陳慶堂（左）與大獎休旅車幸運得主合影。記者李宗祐／翻攝
笨港口港口宮主委陳慶堂（左）與大獎休旅車幸運得主合影。記者李宗祐／翻攝
笨港口港口宮主委陳慶堂（右二）、採購組長柯塗木（右）與2名汽車幸運得主合影。記者李宗祐／翻攝
笨港口港口宮主委陳慶堂（右二）、採購組長柯塗木（右）與2名汽車幸運得主合影。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣東石鄉笨港口港口宮主委陳慶堂（右五）與幸運得主們合影。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣東石鄉笨港口港口宮主委陳慶堂（右五）與幸運得主們合影。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣東石鄉笨港口港口宮，今年春節活動自正月初一至初五舉行聖杯評比，大獎為休旅車。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣東石鄉笨港口港口宮，今年春節活動自正月初一至初五舉行聖杯評比，大獎為休旅車。記者李宗祐／翻攝
笨港口港口宮主委陳慶堂（右）與1500cc汽車幸運得主合影。記者李宗祐／翻攝
笨港口港口宮主委陳慶堂（右）與1500cc汽車幸運得主合影。記者李宗祐／翻攝

農曆過年 春節 馬年

