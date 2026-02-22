「回台工作了」收假入境現人潮 旅客：自動查驗通關系統縮短時間

快訊

中央社／ 桃園機場22日電

農曆春節及寒假接近尾聲，桃園機場今天再現人潮，依據國境大隊預報，入境約8萬5027人，出境約6萬9422人，入境比出境多1萬5605人，是9天連假入境人數最多的一天。

內政部移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬接受媒體聯訪表示，依據國境大隊預報統計，今天桃園國際機場第一航廈入境約4萬4569人次，第二航廈入境約4萬458人次，合計約8萬5027人，出境約6萬9422人，單日達15萬4449人次。

林清芬說，115年春節期間，國境大隊已動員全體內外勤人力，依旅客入出境高峰編排支援查驗勤務。桃機每天約有查驗人力230人，內勤約編排14人次支援人工開檯查驗，保全人力部分有27名投入協勤，替代役男投入34名協助引導旅客通關。

國境大隊呼籲國人多使用第一航廈37座、第二航廈34座，共71座e-Gate自動查驗通關系統，加速通關速度。

林清芬指出，為了因應今年寒假及春節旅客入出境重點期間，已規劃「115年春節加強勤務專案計畫」，確保出入國旅客通關順暢，國境大隊也會密切掌握航班動態並視國籍及外籍旅客數，彈性調度人力開設充足櫃檯，維持旅客通關順暢。

陳姓旅客表示，「要回來面對工作了」，她肯定國境大隊主動引導民眾使用自動查驗通關系統，有效縮短通關時間，且在隊員們的引導下，動線順暢，沒有出現令人擔心的大排長龍現象。她說，反而是在等待行李花費較多時間。

農曆過年 春節 馬年

