連槓龜都有玄機？她買刮刮樂摸透「1規律」 秒中萬元大獎

農曆春節期間，許多民眾喜歡到彩券行買刮刮樂試試手氣。近日一名女網友分享，她與同學合資購買面額2,000元的刮刮樂，經歷了槓龜與中獎的起伏後，竟靠著自己推演出的一套「挑號玄學」，成功刮出1萬元大獎，這段幸運經歷也引發網友熱烈討論。

該名女網友在Dcard發文表示，日前與高中同學心血來潮，決定去彩券行挑戰2,000元刮刮樂。兩人一開始挑選了「13號」，結果整張槓龜，彩券行老闆見狀透露，一本2,000元的刮刮樂通常只有4到5張會完全沒中，讓原PO無奈自嘲不知是太幸運還是太衰。

不信邪的兩人接著挑了「1號」，幸運刮出5,000元，隨後再買了一張「2號」，結果又摃龜，期間兩人還穿插買了一張1,000元刮刮樂並中了1,200元。眼看手氣正旺，賭性堅強的她們決定重返2,000元戰場，並直接請老闆幫忙刮開揭曉。

原PO也透露當時的選號技巧，在「同一本刮刮樂」的前提下，她們回顧戰績：13號槓龜、1號中獎、2號又槓龜，於是推測夾在中間的「12號」應該是大獎。果不其然，老闆刮開12號後，真的中了1萬元，讓兩人雀躍不已。

貼文曝光後，吸引大批網友留言朝聖「吸好運」，紛紛表示：「這歪理居然能成真，太神了」、「剛剛去真的刮中5千，分享給大家好運氣，祝大家中獎」、「原來一本只有4到5張槓龜，我怎麼每次都能精準買到那幾張」、「太扯了！不過也恭喜，新年快樂」。

不過，也有曾在彩券行打工的前員工指出，一本2,000元刮刮樂共有18張，「至少一本內會有兩張5,000元的，或者一張10,000元」，剩下的通常是打平（2,000元）、1,000元以及槓龜。

該名員工進一步奉勸，想試手氣千萬別買整本來刮，絕對會賠爆；而10萬元以上的大獎機率更是極低，可能好幾百本才出一張。最後他善意提醒，刮中1萬元雖然幸運，但依規定扣除稅金後，實際領到的現金僅為7,960元。