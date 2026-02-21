廟宇走春迎財神 盼迎來一年好財運

大年初五迎財神，是許多信眾期待的開運時刻。中和烘爐地一早就擠滿民眾前來祈求財運與事業運，排隊跟土地公換錢母，祈求一年好兆頭。

農曆新年往往是信眾到廟宇走春求開運的重要時刻，尤其是初五迎財神。中和烘爐地一向是許多商業人士愛去求財的熱門廟宇，過年期間香客不絕，許多信眾會帶著名片，祈求事業與財運步步高升，排隊向土地公換錢母的儀式，期望好好保存錢母象徵錢滾錢財源不斷，希望一整年能一馬當先討個好兆頭，讓荷包財庫滿滿。 大年初五許多信眾到廟宇走春迎財神，許多人一早就到中和烘爐地排隊向土地公借錢母，祈求一整年能錢滾錢財源不斷。記者潘俊宏／攝影 大年初五許多信眾到廟宇走春迎財神，祈求一整年能錢滾錢財源不斷。記者潘俊宏／攝影