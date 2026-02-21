台南女兒初二回娘家前先做這件事 2000萬大獎刮到手
2000萬超級紅包刮刮樂頭獎2000萬元累計刮出4個，台彩今日公開第4個2000萬元的中獎人故事，台南女兒每年初二回娘家前，都要先去勝安宮拜拜，今年參拜完畢後突然很想買張2000萬超級紅包刮刮樂，沒想到才刮1張就中大獎。
據台彩轉述，一對台南30多歲的夫妻，每年大年初二回娘家前，都會先去附近的勝安宮參拜後再回娘家，但今年太太拜拜完後靈機一動，忽然提議想刮刮看最近很夯的「2000萬超級紅包」，便邀先生與家人一起到彩券行試手氣，站在櫃檯前想了許久，最後決定挑一張來試試，沒想到竟一張就幸運刮中頭獎2000萬元，夫妻倆得知刮中頭獎當場喜極而泣，更激動與家人相擁歡呼，先生很感謝太太的「心血來潮」，也很慶幸自已平常秉持著「聽某嘴、大富貴」，才能幸運刮到大獎。
這家賣出2000萬頭獎刮刮樂的彩券行，是位於台南市北區振興里開元路146號「期期開彩券行」，代理人薛小姐表示，今年大年初二店裡可謂「雙喜臨門」，同日一早才剛有一位客人幸運刮中1000元面額刮刮樂的貳獎100萬元。他說，店內有供奉一尊金色彌勒佛，每日開店前都會悉心為神尊淨身、擦拭得金光閃閃，也許是這份用心被祂感受到，冥冥之中自有庇佑，才會幫助店裡福氣滿滿，接連刮出大獎。
