財神爺發紅包 嘉義文財殿信徒拜完手氣爆棚刮中百萬彩金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文財神開基祖廟文財殿，昨天迎財神吉日，廟前傳來發財喜訊，2男女信徒虔誠祭拜後，前往廟前王姓攤商彩券攤試手氣，買1張2千元刮刮樂，竟幸運刮中百萬元大獎，現場驚呼聲連連，民眾紛紛感嘆，「真的是財神爺上身！」記者魯永明／攝影
嘉義市文財神開基祖廟文財殿，昨天迎財神吉日，廟前傳來發財喜訊，2男女信徒虔誠祭拜後，前往廟前王姓攤商彩券攤試手氣，買1張2千元刮刮樂，竟幸運刮中百萬元大獎，現場驚呼聲連連，民眾紛紛感嘆，「真的是財神爺上身！」

王姓攤商長期在文財殿前擺攤，昨天適逢迎財神，香客絡繹不絕。2名男女信徒拜完財神後，臨時起意買1張2千元高單價刮刮樂，原本以為只是小獎，沒想到仔細一看竟是百萬頭彩。王姓攤商表示，他是在地人長期在這邊擺攤，第一次有信眾中這麼大的獎，2男女信徒刮中100萬元，原本以為中10萬，仔細看才發現是100萬。

文財殿總幹事林天河說，今年春節拜老天爺之賜，天氣晴朗緩和，信眾紛紛出門來拜廟求財，其中借發財金超過萬人，擲筊杯借到發財金逾5000人，每人600元發財金；過平安橋也超過萬人信眾，今天年初五信眾拜拜求財人數仍絡繹不絕。

春節求財熱潮將至，文財神開基祖廟文財殿今年走出新風格，主打文創結合傳統信仰。除夕夜子時廟門，不再搶頭香，改為拜頭香送文創禮」，限量888份，為馬年揭開熱鬧序幕。寺廟主祀文財尊神，平時即吸引全台信眾前來祈求生意興隆、財源廣進，農曆過年更是人潮高峰。除夕夜文創禮皆經加持，孔雀絨毛娃娃寓意一年財氣滿滿，吊飾方便隨身攜帶，兼具實用與祝福意涵。

農曆過年 春節 馬年

