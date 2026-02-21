過年「賀歲片天花板」是誰？大票網友唯一指名：再戰30年

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，以過年題材的賀歲片來說，劇情效果最好的天花板是哪一部？示意圖／Ingimage
今年農曆春節，台灣賀歲片《功夫》、《雙囍》搶攻票房，也讓不少影迷回憶起昔日過年必看的經典作品。對此，一名網友好奇，以過年題材的賀歲片來說，劇情效果最好的天花板是哪一部？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「賀歲片的天花板是哪片？」為題，指出早年賀歲片多半由香港明星大匯合演出，題材圍繞家庭、麻將、團圓與愛情，主打歡樂喜氣；後來台灣也開始製作專屬過年檔期的電影。不過近年有些電影僅是「卡位」春節上映，內容與年節氛圍關聯不大，好奇真正的巔峰之作是哪一部？

貼文一出後，不少網友都回憶自己印象最深的賀歲片，紛紛表示「秒想到豬哥亮的一堆電影」、「成龍以前的賀歲片都不錯」、「台灣就豬哥亮以後，沒人扛得起搞笑賀歲片的票房」、「認真推嚦咕嚦咕新年財」、「嚦咕嚦咕新年財，今天過年要再開來看」、「大尾鱸鰻」、「家有囍事、與龍共舞」、「家有囍事1992年版」。

不過，最多網友點名的賀歲片是《射鵰英雄傳之東成西就》，指出「東成西就，不可能再被超越了」、「還真的是東成西就」、「東成西就，我還去買光碟」、「東成西就那卡司很誇張」、「東成西就再戰30年」、「當然是東成西就」、「東成西就無敵」。

根據維基百科指出，《射鵰英雄傳之東成西就》是1993年發行的香港賀歲電影，台灣則於2020年上映，演員卡司相當豪華，由張國榮、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、張曼玉等一線影星主演，採用金庸原著《射鵰英雄傳》裡角色姓名和部分設定，但情節與原著毫無關聯，全以搞笑為主。

農曆過年 春節 豬哥亮

