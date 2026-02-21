財神爺住這裡？台彩公開6家大樂透黃金彩券行

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台彩20日晚間公布幸運彩券行排行榜，至20日止，台中市北屯區「幸運商行」今年加碼期間有4天開出加碼獎項。圖／本報系資料照片
台彩20日晚間公布幸運彩券行排行榜，公開6家彩券行近年連續開出大樂透大獎及春節加碼獎項紀錄，手氣最佳就屬台中市北屯區「幸運商行」，今年加碼期間有4天開出加碼獎項，累積公益彩券第5屆以來春節加碼獎項已開出7注。

台彩指出，大樂透春節加碼期間，有多家幸運的彩券行都有超過一次的春節加碼獎項開出紀錄，台中市北屯區的「幸運商行｣113年開出3注春節加碼獎項、114年2月14日開出大樂透頭獎4.7億元，今年加碼期間2月12日、17日、18日、19日都有開出加碼獎項，包含1注大紅包及3注小紅包，累積第五屆以來春節加碼獎項已開出7注。

台南市永康區「金鑽商行｣114年開出1注春節大紅包，今年2月13日、14日、18日和19日也都有開出加碼獎項，這幾天合計開出1注大紅包及3注小紅包，累積本屆已開出5注春節加碼獎項。

新北市中和區「希望彩券行｣113年、114年皆開出1注春節加碼獎項，今年2月13日、16日各開出1注大紅包，2月19日則是開出1注小紅包，累積春節加碼獎項開出次數也已達到5次之多。

台南市六甲區的「萬客來彩券行｣113年10月28日開出威力彩頭獎6.3億元，113、114年也都有開出春節加碼獎項，大年初三(2月19日)再度開出1注小紅包，累積開出3注春節加碼獎項。

花蓮縣瑞穗鄉「錢送你彩券行｣曾於114年1月27日開出大樂透頭獎1億元，隔日(114年1月28日）接著開出1注春節大紅包，今年大年初三則是開出1注小紅包；而高雄市小港區的「漢生彩券行｣今年大年初一(2月17日)才開出大樂透頭獎1億元，大年初三(2月19日)又開出1注小紅包獎項。

台彩表示，統計至大年初四(2月20日)，大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計送出組數分別為250組和374組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組，大年初五（2月21日)大樂透頭獎保證1億元，並繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。

