初五開工大吉！松山霞海城隍廟 抽出「國家經濟財運籤」上上籤
大年初五開工日，松山霞海城隍廟依循傳統百年習俗，舉行接財神開工科儀、並抽出丙午年台灣「國家經濟籤」上上籤，廟方今年特別加碼發放2萬個「馬上發財金錢母」贈給排隊信眾，也開放民眾摸財神鬍鬚帶回財氣，現場更有「猛男武財神」。
主委沈錫祺分享開工三撇步：「(1) 發財金過爐：順時鐘三圈，祈求來年一切順遂，逆時鐘三圈，把福氣跟財氣帶回家。 (2) 點燈補財庫，財神爺開工日補財最佳時機，把整年財庫補滿事業順利。 (3) 虎爺求偏財，準備硬幣在虎爺的「錢水」內換錢幣，過爐後作為「錢母」招財。
廟方提供「滾財金紅包」讓民眾親自體驗財運滾滾來，完成後的滾財金紅包，再放入新的發財金，讓初五開工日，財運發財加倍！
每年初五排隊信眾綿延數公里，從八德路、市民大道、饒河街，都可看到滿滿排隊人潮，期盼新年開春討吉利，來年錢生錢，財運滾滾來。
