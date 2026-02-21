男見蝴蝶蜜蜂「雙B」飛入彩券行 鎖定這號碼爽中100萬

桃園有名中年男子趁著春節期間跟風玩刮刮樂，排隊兌換小獎時，抬頭看見蝴蝶與蜜蜂同時飛入店內，靈光乍現將兩者英文的第一個字母「雙B」看作數字「13」，兌獎時All in換一張2000面額的刮刮樂，幸運抱走百萬大獎。

台彩透露，這名幸運的中年男子過年期間，到中壢區成章一街名為「獎金大本營商行」的彩券行想招個好彩頭，隨意挑選面額小的幾張刮刮樂，幸運地都有零星小獎進帳，當他在人潮絡繹不絕的店內排隊等兌獎時，抬頭一望發現天花板有隻蝴蝶（Butterfly）正翩翩起舞，然後停在天花板一角，隨後又有隻蜜蜂（Bee）飛入，停留在店內的紅燈籠上。

男子當下感到相當新奇，心裡突然浮現蝴蝶與蜜蜂的英文，發現兩者的第一個字母都是「B」，若將兩個「B」拆解開來，視覺上極像數字「13」，直覺這應該是財神爺給的暗示，立刻請店員拿一張編號「13」的「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮開各區塊後加總中獎金額，確認刮中貳獎「100萬元」，當下開心表示，這筆獎金真是新年好運兆，打算購買黃金作為理財規劃。

彩券行代理人石小姐也分享，小年夜當天她特別前往林口竹林寺參拜，祈求神明保佑生意興隆並能開出大獎，祈福當天見有昆蟲飛進店裡，心頭覺得是個吉兆，就沒有特意驅趕，沒想到店內真的刮出大獎。

台彩表示，中獎機率69.33％的2000元面額「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，截至本月20日為止，已刮出4位2000萬得主，以及161個100萬元。