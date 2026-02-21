快訊

大魚大肉害腦霧？研究曝高脂肪讓記憶力大降16% 醫建議收假前這樣做

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

「玩物喪志」瘦20公斤！草爺自辦四驅車大賽 初四、初五邀眾好手一較高下

聽新聞
0:00 / 0:00

男見蝴蝶蜜蜂「雙B」飛入彩券行 鎖定這號碼爽中100萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
今年春節台彩的刮刮樂話題不斷，桃園有名中年男子到中壢彩券行試手氣，看見人潮絡繹不絕的店內飛入蝴蝶和蜜蜂，以此為靈感買最大面額的刮刮樂竟然中了貳獎100萬元。圖／翻攝網路
今年春節台彩的刮刮樂話題不斷，桃園有名中年男子到中壢彩券行試手氣，看見人潮絡繹不絕的店內飛入蝴蝶和蜜蜂，以此為靈感買最大面額的刮刮樂竟然中了貳獎100萬元。圖／翻攝網路

桃園有名中年男子趁著春節期間跟風玩刮刮樂，排隊兌換小獎時，抬頭看見蝴蝶與蜜蜂同時飛入店內，靈光乍現將兩者英文的第一個字母「雙B」看作數字「13」，兌獎時All in換一張2000面額的刮刮樂，幸運抱走百萬大獎。

台彩透露，這名幸運的中年男子過年期間，到中壢區成章一街名為「獎金大本營商行」的彩券行想招個好彩頭，隨意挑選面額小的幾張刮刮樂，幸運地都有零星小獎進帳，當他在人潮絡繹不絕的店內排隊等兌獎時，抬頭一望發現天花板有隻蝴蝶（Butterfly）正翩翩起舞，然後停在天花板一角，隨後又有隻蜜蜂（Bee）飛入，停留在店內的紅燈籠上。

男子當下感到相當新奇，心裡突然浮現蝴蝶與蜜蜂的英文，發現兩者的第一個字母都是「B」，若將兩個「B」拆解開來，視覺上極像數字「13」，直覺這應該是財神爺給的暗示，立刻請店員拿一張編號「13」的「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮開各區塊後加總中獎金額，確認刮中貳獎「100萬元」，當下開心表示，這筆獎金真是新年好運兆，打算購買黃金作為理財規劃。

彩券行代理人石小姐也分享，小年夜當天她特別前往林口竹林寺參拜，祈求神明保佑生意興隆並能開出大獎，祈福當天見有昆蟲飛進店裡，心頭覺得是個吉兆，就沒有特意驅趕，沒想到店內真的刮出大獎。

台彩表示，中獎機率69.33％的2000元面額「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，截至本月20日為止，已刮出4位2000萬得主，以及161個100萬元。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

春節限定「刮刮樂夜市」業者年節吸金入袋客人盼財神求財

彰化北斗奠安宮啟用許願鐘 3信眾敲鐘買刮刮樂中獎…6小時內還願

AcQUA源少年買整本刮刮樂旺財運 曝超強中獎儀式「要聽這首歌」

相關新聞

財神爺住這裡？台彩公開6家大樂透黃金彩券行

台彩20日晚間公布幸運彩券行排行榜，公開6家彩券行近年連續開出大樂透大獎及春節加碼獎項紀錄，手氣最佳就屬台中市北屯區「幸...

初五開工大吉！松山霞海城隍廟 抽出「國家經濟財運籤」上上籤

大年初五開工日，松山霞海城隍廟依循傳統百年習俗，舉行接財神開工科儀、並抽出丙午年台灣「國家經濟籤」上上籤，廟方今年特別加...

過年最怕親戚「靈魂拷問」！她曝1妙招：零負擔還滿手紅包

農曆春節親戚登門拜訪，不少年輕人想領紅包，卻又害怕被輪番關心工作、感情與人生規劃。對此，一名29歲、碩士畢業的女網友分享妙招，不僅成功避開社交場合，還收穫滿滿紅包，讓大批網友直呼佩服。

過年「賀歲片天花板」是誰？大票網友唯一指名：再戰30年

今年農曆春節，台灣賀歲片《功夫》、《雙囍》搶攻票房，也讓不少影迷回憶起昔日過年必看的經典作品。對此，一名網友好奇，以過年題材的賀歲片來說，劇情效果最好的天花板是哪一部？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

男見蝴蝶蜜蜂「雙B」飛入彩券行 鎖定這號碼爽中100萬

桃園有名中年男子趁著春節期間跟風玩刮刮樂，排隊兌換小獎時，抬頭看見蝴蝶與蜜蜂同時飛入店內，靈光乍現將兩者英文的第一個字母...

桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

桃園市中壢區驚喜刮出百萬大獎，一名中年男子前往成章一街「獎金大本營商行」試手氣，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。