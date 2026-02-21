過年最怕親戚「靈魂拷問」！她曝1妙招：零負擔還滿手紅包

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節親戚登門拜訪，不少年輕人想領紅包，卻又害怕被輪番關心工作、感情與人生規劃。對此，一名29歲、碩士畢業的女網友分享妙招，不僅成功避開社交場合，還收穫滿滿紅包，讓大批網友直呼佩服。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，除夕當天吃完年夜飯後，距離發紅包還有一段時間，又不好意思直接回房間休息，於是靈機一動躲進廚房幫忙洗碗，還順手刷廚房地板、拖地，把家事做得相當徹底，連媽媽都忍不住問她「怎麼突然變這麼勤勞？」。

這名女網友進一步說明，每當有親戚走進廚房，都誇她懂事、孝順，看到她忙著打掃，自然也不好意思再追問工作薪水或感情狀況。更意外的是，她因此拿到不少紅包，自豪表示根本是「計畫通」。

貼文一出後，多數網友都稱讚「不愧是研究生，腦袋就是比較厲害」、「要把這招學起來，明年可以用」、「果然是29歲的大人了，小孩子才回房間」、「我快笑死，妳還可以洗抽油煙機」、「態度有拿出來」、「這計劃有通，爸媽臉上有光、妳躲避成功！」。

《網路溫度計DailyView》日前調查過年期間常見的親戚長輩問句，整理出十大年年重播的靈魂拷問，第一名就是「打算什麼時候生小孩？第二胎進度？」，單身會被提醒要趕快結婚生小孩；已婚未育被問何時有好消息；生了一胎，緊接著就是「第二胎呢？」，讓不少網友哀號「過年變成生產KPI」。

農曆過年 春節 馬年

