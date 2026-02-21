快訊

刮刮樂示意圖。圖／AI生成
桃園市中壢區「獎金大本營商行」驚喜刮出「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元。圖：獎金大本營商行提供

桃園市中壢區驚喜刮出百萬大獎，一名中年男子前往成章一街「獎金大本營商行」試手氣，在兌獎過程因觀察到店內出現奇特生物跡象，靈機一動挑選特定號碼，果真幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元。台彩統計至2月20日為止，該款刮刮樂10個2,000萬元頭獎已刮出4個，1,200個100萬元獎項則已刮出161個，目前仍有大量大獎等待幸運兒。

幸運得主靈機一動挑選特定號碼，驚喜刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元。圖：獎金大本營商行提供

根據獎金大本營商行代理人石小姐描述，該名男子在春節期間入店購買刮刮樂，起初幾張僅中小獎，但在排隊兌獎時，發現店內天花板有蝴蝶（Butterfly）飛舞，隨後更有蜜蜂（Bee）飛入停留在燈籠上。男子認為兩隻昆蟲的英文首字母皆為「B」，合在一起酷似數字「13」，當場決定加碼挑選一張13號的「2,000萬超級紅包」，沒想到隨即刮出100萬元。得主興奮表示，這筆意外之財將用於購買黃金進行理財規劃。

「獎金大本營商行」桃園市中壢區福德里成章一街39號。圖：獎金大本營商行提供

石小姐透露，小年夜曾特別前往林口竹林寺祈求生意興隆與開出大獎，隨後店內便出現昆蟲飛入，當時直覺是吉兆而未驅趕，果真在數日後傳出捷報。目前全台仍有超過千個百萬獎項尚未現蹤，中獎神蹟也引發在地民眾熱議。

台彩統計「2,000萬超級紅包」至2月20日為止，10個2,000萬元頭獎已刮出4個，1,200個100萬元獎項則已刮出161個。圖：獎金大本營商行提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

