春節限定「刮刮樂夜市」業者年節吸金入袋客人盼財神求財

農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。這處春節限定刮刮樂夜市超過20年。最初僅2、3攤試水溫，如今高峰時可達20多攤齊聚，成為年節期間才看得到的街頭景象。攤商僅在春節連假期間獲准台銀門前營業，年節過便撤場消失。

對業者而言，年節9天堪稱「黃金檔期」。平均每日收入約7、8千元，連假上看7、8萬元，對小本經營攤商是可觀進帳。由於非彩券店面，現場僅提供5千元以下小額兌獎，顧安全避免大量現金流動。即便如此，有民眾一口氣買一大疊，全家大小人手一張，邊刮邊笑，人氣強強滾。

吃完年夜飯，拿紅包直奔刮刮樂夜市，已是不少家庭行程。有人刮中千元，一旁群眾跟著歡呼，喜氣夜色擴散。刮刮樂面額從百元到2千元不等、玩法多元，今年年假長，各款銷售亮眼，有攤商甚至未到深夜就提前售罄收攤。

嘉市彩券工會理事長江時君指出，刮刮樂夜市未排擠彩券行，客群區隔明顯，夜市多為遊客與逛街民眾，店面以在地客為主。有趣的是，這條刮刮樂夜市成為人氣指標：只要攤位前人潮升溫，彩券行生意同步轉熱。

除台銀門前，對街土地銀行也出現流動刮刮樂攤商，與文化路夜市串成逛街動線，讓嘉義越夜越熱鬧。過去曾有攤商為爭攤位爭執，但近年形成默契、相安無事。銀光刮片下，是城市年節儀式感；9天限定的刮刮樂夜市，見證嘉義人手氣與希望。 農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影