快訊

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童！她怒5年前就投訴：當局完全沒作為

聽新聞
0:00 / 0:00

春節限定「刮刮樂夜市」業者年節吸金入袋客人盼財神求財

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影

農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。這處春節限定刮刮樂夜市超過20年。最初僅2、3攤試水溫，如今高峰時可達20多攤齊聚，成為年節期間才看得到的街頭景象。攤商僅在春節連假期間獲准台銀門前營業，年節過便撤場消失。

對業者而言，年節9天堪稱「黃金檔期」。平均每日收入約7、8千元，連假上看7、8萬元，對小本經營攤商是可觀進帳。由於非彩券店面，現場僅提供5千元以下小額兌獎，顧安全避免大量現金流動。即便如此，有民眾一口氣買一大疊，全家大小人手一張，邊刮邊笑，人氣強強滾。

吃完年夜飯，拿紅包直奔刮刮樂夜市，已是不少家庭行程。有人刮中千元，一旁群眾跟著歡呼，喜氣夜色擴散。刮刮樂面額從百元到2千元不等、玩法多元，今年年假長，各款銷售亮眼，有攤商甚至未到深夜就提前售罄收攤。

嘉市彩券工會理事長江時君指出，刮刮樂夜市未排擠彩券行，客群區隔明顯，夜市多為遊客與逛街民眾，店面以在地客為主。有趣的是，這條刮刮樂夜市成為人氣指標：只要攤位前人潮升溫，彩券行生意同步轉熱。

除台銀門前，對街土地銀行也出現流動刮刮樂攤商，與文化路夜市串成逛街動線，讓嘉義越夜越熱鬧。過去曾有攤商為爭攤位爭執，但近年形成默契、相安無事。銀光刮片下，是城市年節儀式感；9天限定的刮刮樂夜市，見證嘉義人手氣與希望。

農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影
農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，從傍晚點燈到深夜人潮未歇，20多個攤位一字排開，遊客與市民圍成一圈又一圈，銀色刮片此起彼落，熱鬧氣氛不輸文化路夜市。記者魯永明／攝影

農曆過年 春節 馬年 刮刮樂

延伸閱讀

準備開工！初五迎財神必備「這些水果」賀成交、財氣旺旺來

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

初五「破窮神」六大禁忌！快倒垃圾、不要去別人家「恐沾窮氣」

彰化北斗奠安宮啟用許願鐘 3信眾敲鐘買刮刮樂中獎…6小時內還願

相關新聞

「破五」迎財神！大年初五開工求好運 送窮去霉5事必做

大年初五是農曆新年中相當重要的一天，民間俗稱「破五」，象徵從大年初一到初四的各項過年禁忌在此日正式解除。這一天不僅能打掃、倒垃圾，許多商家也會選擇開市迎財神，祈求新的一年財運亨通、諸事順利。

春節限定「刮刮樂夜市」業者年節吸金入袋客人盼財神求財

農曆春節，嘉義市鬧區文化路夜市旁、台灣銀行嘉義分行前，總會出現一條期間限定「刮刮樂夜市」，20多個攤位一字排開，遊客與市...

2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

2026年將展開全新局面，各生肖運勢也隨之流動變化，唯有懂得順勢調整、適時修正方向，才能趨吉避凶、降低風險，同時讓好運自然靠近。一起來看看，十二生肖在新的一年中，各自最適合採取的行動策略。

準備開工！初五迎財神必備「這些水果」賀成交、財氣旺旺來

2026大年初五（2月21日）是送窮日，俗稱「破五」，同時也是迎財神的重要日子，小孟老師建議，拜財神（特別是武財神與五路財神）應重點準備「甜食」如糖果、巧克力、甜茶，以及代表旺的鳳梨、橘子，並換上整潔衣服展現開工氣勢。初四與初五拜財神忌小氣，應大方分享供品。

初五「破窮神」六大禁忌！快倒垃圾、不要去別人家「恐沾窮氣」

2月21日就是大年初五，初五又稱為破五日，也就是初一到初五的禁忌完全解除。初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有部份要遵守的小禁忌。

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。