2月25日初九天公生禁忌多！別曬女用內褲、當天禁說「這字」

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
春節拜拜示意圖。圖／AI生成
春節拜拜示意圖。圖／AI生成

2026年2月25日是農曆初九，也是俗稱的「天公生」，快來看看有哪些禁忌

天公生禁忌

1.不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2不可以隨便傾倒便桶。

3.不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發疲氣，不然會窮一年。

4.不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。

5.不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。

6.不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。

7.祭拜時不要對周遭的人說「快一點」！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。

8.小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

