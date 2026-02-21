快訊

準備開工！初五迎財神必備「這些水果」賀成交、財氣旺旺來

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
初五迎財神示意圖。圖／AI生成
初五迎財神示意圖。圖／AI生成

2026大年初五（2月21日）是送窮日，俗稱「破五」，同時也是迎財神的重要日子，小孟老師建議，拜財神（特別是武財神與五路財神）應重點準備「甜食」如糖果、巧克力、甜茶，以及代表旺的鳳梨、橘子，並換上整潔衣服展現開工氣勢。初四與初五拜財神忌小氣，應大方分享供品。

小孟老師教你如何拜財神：

供品選擇（重甜食）：

財神爺喜歡甜食，可準備糖果、甜茶、巧克力、紅龜粿、發糕、紅湯圓。

吉祥水果

鳳梨（好運旺）、橘子（大吉大利）、香蕉（帶財氣）、水梨（水為財）、葡萄（客戶成串進來）。

想要成交：拜柳橙汁和香蕉，代表成交

祭拜水果應選擇單數（單數為陽數），如 1、3、5 顆。

禁忌水果： 芭樂（芭樂票）、番茄（血光）、蓮霧（前途迷茫）、釋迦（頭痛）。

祭拜儀式：

衣著整潔。將供品、金紙放在供桌，先拜天公，再拜主神，最後拜財神。默念：「恭請財神暗中幫忙扭轉乾坤掃除障礙，正財偏財臨門」。若在財神廟，可順時鐘在香爐準備168元將錢繞香爐3圈，再存起來。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 初五禁忌 財神 水果

「破五」迎財神！大年初五開工求好運 送窮去霉5事必做

大年初五是農曆新年中相當重要的一天，民間俗稱「破五」，象徵從大年初一到初四的各項過年禁忌在此日正式解除。這一天不僅能打掃、倒垃圾，許多商家也會選擇開市迎財神，祈求新的一年財運亨通、諸事順利。

準備開工！初五迎財神必備「這些水果」賀成交、財氣旺旺來

2026大年初五（2月21日）是送窮日，俗稱「破五」，同時也是迎財神的重要日子，小孟老師建議，拜財神（特別是武財神與五路財神）應重點準備「甜食」如糖果、巧克力、甜茶，以及代表旺的鳳梨、橘子，並換上整潔衣服展現開工氣勢。初四與初五拜財神忌小氣，應大方分享供品。

初五「破窮神」六大禁忌！快倒垃圾、不要去別人家「恐沾窮氣」

2月21日就是大年初五，初五又稱為破五日，也就是初一到初五的禁忌完全解除。初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有部份要遵守的小禁忌。

