準備開工！初五迎財神必備「這些水果」賀成交、財氣旺旺來
2026大年初五（2月21日）是送窮日，俗稱「破五」，同時也是迎財神的重要日子，小孟老師建議，拜財神（特別是武財神與五路財神）應重點準備「甜食」如糖果、巧克力、甜茶，以及代表旺的鳳梨、橘子，並換上整潔衣服展現開工氣勢。初四與初五拜財神忌小氣，應大方分享供品。
小孟老師教你如何拜財神：
供品選擇（重甜食）：
財神爺喜歡甜食，可準備糖果、甜茶、巧克力、紅龜粿、發糕、紅湯圓。
吉祥水果：
鳳梨（好運旺）、橘子（大吉大利）、香蕉（帶財氣）、水梨（水為財）、葡萄（客戶成串進來）。
想要成交：拜柳橙汁和香蕉，代表成交
祭拜水果應選擇單數（單數為陽數），如 1、3、5 顆。
禁忌水果： 芭樂（芭樂票）、番茄（血光）、蓮霧（前途迷茫）、釋迦（頭痛）。
祭拜儀式：
衣著整潔。將供品、金紙放在供桌，先拜天公，再拜主神，最後拜財神。默念：「恭請財神暗中幫忙扭轉乾坤掃除障礙，正財偏財臨門」。若在財神廟，可順時鐘在香爐準備168元將錢繞香爐3圈，再存起來。
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
