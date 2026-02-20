新北燈會今明兩天試營運！周日點燈正式開幕 交通攻略一次看

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北燈會今起試營運2天，22日點燈正式開幕至3月8日，每天下午6時至晚上10時，在新北大都會公園幸福水漾園區，熊猴森樂園旁盛大舉辦。圖／新北交大提供
2026新北燈會今起試營運2天，22日點燈正式開幕至3月8日，每天下午6時至晚上10時，在新北大都會公園幸福水漾園區，熊猴森樂園旁盛大舉辦，活動為期17天，歡迎民眾前往共襄盛舉。

新北市警局交通警察大隊呼籲，民眾前往賞燈建議多加利用大眾運輸工具，可減少周邊道路壅塞並節省停車等候時間，可搭乘台北捷運中和新蘆線至三重站，由出口1依引導指標步行進入新北大都會公園；或搭乘桃園機場捷運至A2站，由1A出口即可直接進入園區，步行即可抵達會場。

警方提醒自行開車民眾，若幸福水漾公園區停車場及觀光市集北側區停車場滿場，改停疏洪十二路萬善同、荷花公園停車場及南側停車場；或沿疏洪十六路左轉重新堤外道，前往觀光市集南側區停車場，再步行至會場。請勿於停車場入口排隊等候占用車道，以免影響道路通行及造成回堵。

交通警察大隊將運用CCTV路況影像、即時交通資訊系統、Google Maps及跨機關LINE群組，即時掌握交通狀況；遇壅塞或事故將立即啟動「快速到位」機制，加速排除，維持周邊交通順暢。

新北交大呼籲民眾善用警察局iPolice APP或收聽警察廣播電臺，掌握最新路況及交通管制資訊，並配合現場員警指揮引導。如發現交通狀況，請保持耐心，並可通報警廣（0800-000123）、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077），或撥打110與勤務指揮中心聯繫，報案時請注意行車安全。

新北燈會今起試營運2天，22日點燈正式開幕至3月8日，每天下午6時至晚上10時，在新北大都會公園幸福水漾園區，熊猴森樂園旁盛大舉辦，交通攻略一次看。圖／新北交大提供
