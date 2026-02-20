新年走春漫遊 北中南特色商圈體驗在地風情

農曆春節連假是全家走春出遊的好時機，經濟部商業發展署今天推薦適合闔家旅遊的特色商圈，北部可走訪平溪商圈，享受慢活步調；中部的日月潭與水里商圈，可體驗工藝之旅；南部的旗山商圈擁有人文底蘊，邀民眾感受在地特色。

商業發展署指出，台灣商圈經過多年來悉心經營並透過廊帶式合作，將鄰近且具備文化關聯性的場域相互串聯，也導入場域美學設計，讓民眾品味美食之餘，也能穿梭在富有故事性的街道建築中，感受台灣商圈獨有的悠閒與自在。

若想體驗山城慢活，可造訪平溪商圈，平溪商圈透過文化符號的轉譯重塑品牌識別，平溪老街呈現新風貌。

如果想體驗異國風情，商業發展署推薦，富有異國色彩的天母與蘭雅商圈是必遊之地，民眾可循著「城市運動生活」路徑，在異國餐廳林立的巷弄間發掘驚喜，並感受運動公園的開闊氣息，是闔家休閒首選。

漫步中部，東海藝術街與逢甲商圈展現截然不同的風貌，逢甲的創意美食與流行充滿活力，緊鄰的東海藝術街則充滿人文氣息，適合在午後走入藝術工坊，參與一場舒心的茶席體驗。

南投的日月潭與水里商圈打造「工藝引路」慢旅軸線，將水里蛇窯的陶藝工法與日月潭的瑰麗山水結合，商業發展署表示，可體驗捏陶或選購具藝術感的餐具伴手禮，在工藝傳承中看見山城的文化新生。

商業發展署說，南台灣的台南鹽水與後壁商圈，透過影視熱潮串起「壁津之路」，鹽水的老港口文化與後壁的老街相互映襯，適合騎著單車在甜覓鐵馬道穿梭，尋訪劇中場景。此外，高雄旗山商圈今年度融合重塑區域品牌，提取老街標誌性的「紅磚」與「拱門」元素，將導引標示與公共設施融入街景，展現深厚人文底蘊。

商業發展署表示，無論是尋訪山城古蹟、沉浸藝術氛圍，還是走入鄉村聚落，都能看見台灣商圈多元生命力，民眾可規劃一趟充滿文化故事的商圈探索走春之旅。