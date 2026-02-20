快訊

才喝一口茶趕著處理里內事務 苗栗市5連霸里長邱信雄車禍不治

115大考攻略／備審資料不實取消錄取 大學還可撤銷學位

新年走春漫遊 北中南特色商圈體驗在地風情

中央社／ 台北20日電

農曆春節連假是全家走春出遊的好時機，經濟部商業發展署今天推薦適合闔家旅遊的特色商圈，北部可走訪平溪商圈，享受慢活步調；中部的日月潭與水里商圈，可體驗工藝之旅；南部的旗山商圈擁有人文底蘊，邀民眾感受在地特色。

商業發展署指出，台灣商圈經過多年來悉心經營並透過廊帶式合作，將鄰近且具備文化關聯性的場域相互串聯，也導入場域美學設計，讓民眾品味美食之餘，也能穿梭在富有故事性的街道建築中，感受台灣商圈獨有的悠閒與自在。

若想體驗山城慢活，可造訪平溪商圈，平溪商圈透過文化符號的轉譯重塑品牌識別，平溪老街呈現新風貌。

如果想體驗異國風情，商業發展署推薦，富有異國色彩的天母與蘭雅商圈是必遊之地，民眾可循著「城市運動生活」路徑，在異國餐廳林立的巷弄間發掘驚喜，並感受運動公園的開闊氣息，是闔家休閒首選。

漫步中部，東海藝術街與逢甲商圈展現截然不同的風貌，逢甲的創意美食與流行充滿活力，緊鄰的東海藝術街則充滿人文氣息，適合在午後走入藝術工坊，參與一場舒心的茶席體驗。

南投的日月潭與水里商圈打造「工藝引路」慢旅軸線，將水里蛇窯的陶藝工法與日月潭的瑰麗山水結合，商業發展署表示，可體驗捏陶或選購具藝術感的餐具伴手禮，在工藝傳承中看見山城的文化新生。

商業發展署說，南台灣的台南鹽水與後壁商圈，透過影視熱潮串起「壁津之路」，鹽水的老港口文化與後壁的老街相互映襯，適合騎著單車在甜覓鐵馬道穿梭，尋訪劇中場景。此外，高雄旗山商圈今年度融合重塑區域品牌，提取老街標誌性的「紅磚」與「拱門」元素，將導引標示與公共設施融入街景，展現深厚人文底蘊。

商業發展署表示，無論是尋訪山城古蹟、沉浸藝術氛圍，還是走入鄉村聚落，都能看見台灣商圈多元生命力，民眾可規劃一趟充滿文化故事的商圈探索走春之旅。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

走春漫步遊全國6大精選商圈 福氣滿滿過好年

九蛙全露只是開始…日月潭水位失速下探 碼頭恐步入封閉倒數

十分放天燈、菁桐慢旅行 AR主燈合影再拚好禮

影｜平溪一日遊！放環保天燈許願，再到十分、菁桐感受大自然、感受歷史

相關新聞

大年初四迎財神關鍵日！六大禁忌別犯 求財漏一細節恐白忙一場

農曆大年初四，又稱為「羊日」，相傳女媧補天造萬物創世時，依序造出雞、狗、豬、羊、人，羊字與「祥」字相通，因此初四不宜宰羊，也象徵溫和、祥順的一天。

2026新北燈會今試營運 16大主題燈區圍繞在童話故事裡

「2026新北燈會」今天在新北大都會公園開始試營運，22日周日將正式開幕點燈，今年以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為...

空拍看台灣／春節南部艷陽高照 全家出遊人潮擠爆景區

今年馬年農曆春節連假長達9天，北部受東北季風影響，天氣濕冷陰雨；南部則迎來難得的晴朗好天氣，成為全台少數適合戶外走春的區...

新北燈會今明兩天試營運！周日點燈正式開幕 交通攻略一次看

2026新北燈會今起試營運2天，22日點燈正式開幕至3月8日，每天下午6時至晚上10時，在新北大都會公園幸福水漾園區，熊...

影／初四接財神 眾神開工首日 新年求好運帶財氣

大年初四，傳統習俗「接神日」，迎接眾神明下凡開工，台北府城隍廟依循百年傳統科儀，上午吉時由道士舉行傳統接神儀式，現場有傳...

春節長途旅途善用休息站 國道「光電車棚」兼具遮陽避雨

春節假期到來，經濟部能源署表示，春節是國人開車出遊、返鄉團圓的高峰期，因應長途行車車潮，也提醒民眾善用各地休息站適時小憩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。