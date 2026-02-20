2026新北燈會今試營運 16大主題燈區圍繞在童話故事裡

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北燈會今年結合人氣IP「線條小狗」，設置有超萌造型主燈裝置，預料成為打卡熱點。圖／民政局提供
「2026新北燈會」今天在新北大都會公園開始試營運，22日周日將正式開幕點燈，今年以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，除有16大主題燈區，更有人氣IP「線條小狗」超萌造型裝置，預料成為打卡熱點。另新北捷運局也在展區推出有全台最大立體造型蛋糕燈組，慶祝捷運局成立滿10年，並迎接捷運三鶯線誕生。

2026新北燈會周日點燈持續展出到3月8日，為期17天。現場有15公尺高的360度紅寶馬主燈，並有6米線條小狗裝置、16大主題燈區、8大特色活動及170攤美食市集，邀請民眾天天逛燈會，天天有新驚喜。

民政局表示，去年超過490萬人次熱情參與，創造9.8億元以上的經濟效益，今年場地比去年大兩倍，主題燈區由10區擴增到16區，特別是高15公尺的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，也象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

民政局長林耀長說，主燈展演試營運期間每晚7時試燈，開幕後自晚間6時至10時，每半小時展演一次、每次約3分30秒，透過特效與360度動態展演，展現馬年奔騰氣勢，開幕當天也有美秀集團等超強卡司演出，南韓國民女神安芝儇也將在現場與民眾賞燈同樂。

此次燈會規畫16大主題燈區，邀請民眾打開繪本，走進馬寶牧場、小馬學園、馬吉同樂、天馬行空等燈區，跟著小馬華麗蛻變，另外還有出馬！！線條小狗、神馬國度、馬力全開、萬馬奔騰、馬上開運、福音恩典、海明寺生肖迎春、走馬新北、彩繪燈籠、馬道成功、馬の灯町等豐富主題，色彩絢麗，不只白天好逛、夜晚更好拍。

新北捷運局長李政安表示，「鶯為有你，捷伴十年」展區位於彩繪燈籠、馬到成功成長之門附近，以「全台最大蛋糕」為設計概念，打造3公尺大型蛋糕燈組，展示捷運局10年累積的建設成果，除設置環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌等Q版車外，還展示縮小版三鶯線列車，象徵迎接三鶯線的誕生。

因應新北燈會，新北捷運局今年也推出全台最大立體造型蛋糕燈組，慶祝捷運局成立滿10年，並迎接捷運三鶯線誕生。圖／新北捷運局提供
新北燈會主燈以童話故事繪本發想，展出有15公尺高的360度紅寶馬主燈。圖／民政局提供
