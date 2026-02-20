聽新聞
影／初四接財神 眾神開工首日 新年求好運帶財氣
大年初四，傳統習俗「接神日」，迎接眾神明下凡開工，台北府城隍廟依循百年傳統科儀，上午吉時由道士舉行傳統接神儀式，現場有傳統財神跳加官、也有猛男財神大跳熱舞，場面相當熱鬧。
大年初四神明開工，是福氣與財運最旺之日，台北府城隍廟特別贈送1萬個「聚財金算盤」排隊前三名還加贈臺北市長蔣萬安親自滾金並簽名的發財紅包，台北府城隍廟主委林賢順表示城隍爺三大法寶，一，聚財金算盤：城隍爺新的一年幫你清算爛帳，來年做人處事周全。二，五帝錢：財神爺加持，財源廣進、守財穩固。三，經典「爾來了」金匾額：城隍靈驗與護佑，震懾小人、祭掉負能量。往年現場排隊人潮綿延數公里，為的就是要搶這限量的城隍爺祈福法寶。
城隍廟祭改補運報名超夯，西班牙傳統新年吃12顆綠葡萄，象徵未來12個月的好運、財富與愛情，城隍爺掌管陰陽兩界，在臺灣傳統新年，則是用12顆龍眼祭改補運，並將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除，吃下龍眼則象徵福氣圓滿、萬事平安，府城隍廟廣場也開放讓民眾走七星橋，新年過好運，排隊人潮擠爆廟埕。
