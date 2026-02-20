春節長途旅途善用休息站 國道「光電車棚」兼具遮陽避雨

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

春節假期到來，經濟部能源署表示，春節是國人開車出遊、返鄉團圓的高峰期，因應長途行車車潮，也提醒民眾善用各地休息站適時小憩，近年政府積極在全台多處休息站停車區推動「光電車棚」，不僅能發電，更兼具遮陽與避雨功能。

能源署表示，台灣春節期間氣候多變，適逢冬末春初，雖較為濕冷，但白天日照仍強，車輛若長時間停放戶外，常受日曬或突如其來的降雨困擾。設置於休息站的光電車棚，利用太陽光電模組作為天然頂棚，可將日照轉換成電力，並於遇雨時提供物理遮蔽，讓家長抱小孩、搬運伴手禮時不再手忙腳亂，提升休息區環境品質，讓返鄉、走春出遊「如馬添翼」，補足體力再出發。

能源署說，光電車棚能將日照轉化為潔淨電力的創能設施，也是守護車輛的「遮雨棚」，即使在冬季，系統仍能穩定發電，協助降低傳統能源消耗，落實再生能源與低碳交通的願景。透過公共場域結合再生能源，不僅提升設施的服務質感，也讓民眾在休息站停留時，親身感受能源轉型帶來的便利與友善環境。

能源署也呼籲，春節期間車潮眾多，民眾應避免疲勞駕駛。在長途旅途中善用休息站停車休息，放慢腳步享受沿途風景、確保行車安全。能源署將持續推動公共場域結合光電應用，打造低碳、友善且具示範性的休憩環境，讓國人返鄉與出遊之路更加平順安心。

農曆過年 春節 馬年

