高雄蓮池潭市集昨晚爆衝突！疑被笑光頭 他「洗衣精混汽油」潑人洩恨

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

走春漫步遊全國6大精選商圈 福氣滿滿過好年

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
想要在春節期間體驗山城慢活，可造訪天燈的故鄉「平溪商圈」。圖／經濟部商業發展署提供

趁著農曆春節假期，經濟部商業發展署特別推薦適合闔家過年迎春遊逛的好吃、好買、好逛精選商圈，邀請民眾一同感受熱鬧的過節氛圍，開啟一場充滿在地特色的走春之旅。

經濟部商業發展署表示，台灣商圈經過歷年的悉心經營並透過廊帶式合作，將鄰近且具備文化關聯性的場域相互串聯，更透過場域美學設計的導入，讓民眾除了品味美食外，更能穿梭於富有故事性的街道建築中，感受台灣商圈獨有的悠閒與自在。

想要在春節期間體驗山城慢活，可造訪天燈的故鄉「平溪商圈」，在商業署輔導後，平溪商圈透過文化符號的轉譯重塑品牌識別，平溪老街呈現了新的風貌，並採集傳統經濟作物「大菁」應用於街道傢俱設計，營造洗滌心靈的獨有靜謐氛圍。

如果想體驗異國風情，富有異國色彩的天母與蘭雅商圈則是必遊之地，民眾可循著「城市運動生活」路徑，在異國餐廳林立的巷弄間發掘驚喜，並感受運動公園的開闊氣息，是闔家休閒的首選。

漫步中部，東海藝術街與逢甲商圈展現了截然不同的迷人風貌。逢甲的創意美食與流行充滿活力，而緊鄰的東海藝術街則充滿人文氣息，適合在午後走入藝術工坊，參與一場舒心的茶席體驗，在喧囂中尋得一抹寧靜。

南投的日月潭與水里商圈則打造了「工藝引路」的慢旅軸線，將水里蛇窯的陶藝工法與日月潭的瑰麗山水結合，民眾可參與捏陶體驗或選購具藝術感的餐具伴手禮，在工藝傳承中看見山城的文化新生。

來到南台灣的台南鹽水與後壁商圈，透過影視熱潮串起「壁津之路」。鹽水的老港口文化與後壁的老街相互映襯，適合騎著單車在甜覓鐵馬道穿梭，尋訪影視劇中的場景，體驗緩慢而深刻的台南生活步調，也可以到高雄「香蕉故鄉」的旗山商圈，今年度融合重塑區域品牌，提取老街標誌性的「紅磚」與「拱門」元素，將導引標示與公共設施融入街景，展現深厚人文底蘊，為春節增添美好回憶。

農曆過年 春節 馬年

