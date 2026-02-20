走春必吃！台北最有年味的味蕾之旅：迪化街大稻埕人氣美食TOP6

今天是赤馬年大年初四，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初四這天最重要的是「把運勢落地」，很多人以為大年初四只是「春節尾聲」的一天，但其實在華人傳統裡，初四有一個很關鍵的定位，就是「迎神、接神」日。

2026-02-20 07:00