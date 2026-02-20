快訊

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

諾羅病毒多可怕？ 蘇一峰發現賴總統當時1情況：恐有一定的感染機會

走春必吃！台北最有年味的味蕾之旅：迪化街大稻埕人氣美食TOP6

聯合新聞網／ MENU美食誌

 來到大稻埕怎麼能只買南北貨？巷弄裡藏著許多老饕才知道的口袋名單。這篇精選年貨大街周邊高評價餐廳，從傳統台味到創意料理通通有，讓你在熱鬧市集中也能吃得精緻又滿足！

滋養

迪化街一段247號

位於迪化街的精緻和菓子店鋪，裝潢相當日式。推薦必買滋養製菓的四大天王招牌點心：最中、銅鑼燒、鳳梨酥還有草莓大福，不論是自行享受或送禮都超有面子。（MENU美食誌阿土伯提供）

純真豆花

民樂街43號

位於大稻埕永樂市場旁，菜單提供手洗阿里山愛玉、豆花、台式炒糖刨冰，還有5種內用限定招牌冰品，推薦芋頭艦隊冰、芋泥瀑布刨冰和檸檬愛玉。（MENU美食誌喵🐈‍⬛喵🐾提供）

 

丸隆生魚行

迪化街一段21號

藏身迪化街永樂市場的丸隆生魚行，是老饕激推的高CP值日料！每人低消$280。必點招牌綜合生魚片與生魚片握壽司，鮮味十足、份量豪邁。內用還提供真材實料味噌湯無限續，平價也能吃出高滿足享受。（MENU美食誌MandySun提供）

築地良味食事處

塔城街33號

位於捷運北門站附近，裝潢有著濃厚的日式風情，不吃生食也有熟食丼飯可選擇，推薦星鰻握壽司、北海道五色丼 、北海道海鮮丼和季節烤魚。（MENU美食誌Remiii提供）

初二咖啡

涼州街106號2樓

位在迪化街大稻埕的深夜咖啡廳，營業至晚上12:00，採不限時制、無提供訂位，且不接待4人以上團體。雖然不是水餃專賣店，但招牌水餃是來店必點的人氣品項。低消為一杯飲品，推薦黑糖牛奶與伯爵鮮奶茶。（MENU美食誌莉莉吃起來提供）

魷布院-鮮烤魷魚 迪化創始店

迪化街一段26號/144號

 

每次來大稻埕迪化街必買三袋回家！！真的是無時無刻都排爆！也是觀光客來台必買人氣伴手禮，現場可以看到超療癒製作過程。僅用糖醃製後以乾式熟成三天後現場烘烤。現場還提供試吃服務！！只能說ㄧ吃就停不下來！鹹甜鹹甜超涮嘴 還完美鎖住魷魚本身Q脆感！（MENU美食誌莉莉吃起來提供）

【MENU溫馨提醒：喝酒不開車。飲酒過量，有害健康】

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

春節期間美食多很難瘦 台中慈濟中醫師教去油解膩

年味何時淡了？他驚覺大賣場新年應景歌消失 網指2因素：一堆人寧願加班

影／化身美食小偵探採買年貨 鄭麗文南門市場購年糕喻步步高升

新竹老字號餅舖手作傳香 傳統糕餅點綴春節年味

相關新聞

大年初四迎財神關鍵日！六大禁忌別犯 求財漏一細節恐白忙一場

農曆大年初四，又稱為「羊日」，相傳女媧補天造萬物創世時，依序造出雞、狗、豬、羊、人，羊字與「祥」字相通，因此初四不宜宰羊，也象徵溫和、祥順的一天。

不想過年應酬！29歲碩士女1招閃親戚還多拿紅包 網讚：不愧高學歷

農曆新年期間，不少人既想拿紅包，又不想花時間和親戚寒暄聊天，常陷入兩難。一名台灣29歲碩士畢業女子在Threads分享自己的「避應酬妙招」，表示除夕夜吃完年夜飯後，因為還沒到發紅包時間，不想待在客廳社交，乾脆主動躲進廚房幫忙洗碗、刷流理台、拖地，連媽媽都好奇她怎麼突然變得這麼勤勞。

走春必吃！台北最有年味的味蕾之旅：迪化街大稻埕人氣美食TOP6

來到大稻埕怎麼能只買南北貨？巷弄裡藏著許多老饕才知道的口袋名單。這篇精選年貨大街周邊高評價餐廳，從傳統台味到創意料理通通有，讓你在熱鬧市集中也能吃得精緻又滿足！

赤馬年初四「迎神日」 命理師：做對「3事」財路大躍進

今天是赤馬年大年初四，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初四這天最重要的是「把運勢落地」，很多人以為大年初四只是「春節尾聲」的一天，但其實在華人傳統裡，初四有一個很關鍵的定位，就是「迎神、接神」日。

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

國3、國5紫爆！初三走春出遊車潮多 國5北上雪隧前排隊長達4.5公里

大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。