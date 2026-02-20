走春必吃！台北最有年味的味蕾之旅：迪化街大稻埕人氣美食TOP6
來到大稻埕怎麼能只買南北貨？巷弄裡藏著許多老饕才知道的口袋名單。這篇精選年貨大街周邊高評價餐廳，從傳統台味到創意料理通通有，讓你在熱鬧市集中也能吃得精緻又滿足！
迪化街一段247號
位於迪化街的精緻和菓子店鋪，裝潢相當日式。推薦必買滋養製菓的四大天王招牌點心：最中、銅鑼燒、鳳梨酥還有草莓大福，不論是自行享受或送禮都超有面子。（MENU美食誌阿土伯提供）
民樂街43號
位於大稻埕永樂市場旁，菜單提供手洗阿里山愛玉、豆花、台式炒糖刨冰，還有5種內用限定招牌冰品，推薦芋頭艦隊冰、芋泥瀑布刨冰和檸檬愛玉。（MENU美食誌喵🐈⬛喵🐾提供）
迪化街一段21號
藏身迪化街永樂市場的丸隆生魚行，是老饕激推的高CP值日料！每人低消$280。必點招牌綜合生魚片與生魚片握壽司，鮮味十足、份量豪邁。內用還提供真材實料味噌湯無限續，平價也能吃出高滿足享受。（MENU美食誌MandySun提供）
塔城街33號
位於捷運北門站附近，裝潢有著濃厚的日式風情，不吃生食也有熟食丼飯可選擇，推薦星鰻握壽司、北海道五色丼 、北海道海鮮丼和季節烤魚。（MENU美食誌Remiii提供）
涼州街106號2樓
位在迪化街大稻埕的深夜咖啡廳，營業至晚上12:00，採不限時制、無提供訂位，且不接待4人以上團體。雖然不是水餃專賣店，但招牌水餃是來店必點的人氣品項。低消為一杯飲品，推薦黑糖牛奶與伯爵鮮奶茶。（MENU美食誌莉莉吃起來提供）
迪化街一段26號/144號
每次來大稻埕迪化街必買三袋回家！！真的是無時無刻都排爆！也是觀光客來台必買人氣伴手禮，現場可以看到超療癒製作過程。僅用糖醃製後以乾式熟成三天後現場烘烤。現場還提供試吃服務！！只能說ㄧ吃就停不下來！鹹甜鹹甜超涮嘴 還完美鎖住魷魚本身Q脆感！（MENU美食誌莉莉吃起來提供）
