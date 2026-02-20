聽新聞
0:00 / 0:00
不想過年應酬！29歲碩士女1招閃親戚還多拿紅包 網讚：不愧高學歷
農曆新年期間，不少人既想拿紅包，又不想花時間和親戚寒暄聊天，常陷入兩難。一名台灣29歲碩士畢業女子在Threads分享自己的「避應酬妙招」，表示除夕夜吃完年夜飯後，因為還沒到發紅包時間，不想待在客廳社交，乾脆主動躲進廚房幫忙洗碗、刷流理台、拖地，連媽媽都好奇她怎麼突然變得這麼勤勞。
原PO透露，她一邊做家事，一邊成功避開與親戚尬聊的場合，沒想到親戚陸續走進廚房看到她幫忙，紛紛誇她孝順又懂事。結果不但順利「閃人」，還意外收到不少紅包，讓她笑稱自己「計畫成功」。
貼文曝光後引發熱議，不少網友大讚她聰明，「很多人都是躲回房間滑手機，你這招高明多了」、「果然是大人作法」、「不愧是碩士，腦袋動得快」、「態度滿分」、「學起來了」。也有人笑說，比起直接消失，主動幫忙做家事反而更能贏得長輩好感，可說是一舉兩得。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀：
過年紅包要包多少？保全說給20元也不尷尬 社企老闆苦惱要不要加碼
農曆過年｜社區女保全收紅包當場拆開 這件事更讓住戶不滿
文章授權轉載自《香港01》
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。