不想過年應酬！29歲碩士女1招閃親戚還多拿紅包 網讚：不愧高學歷

香港01／ 撰文：田中貴
春節紅包示意圖。圖／AI生成
春節紅包示意圖。圖／AI生成

農曆新年期間，不少人既想拿紅包，又不想花時間和親戚寒暄聊天，常陷入兩難。一名台灣29歲碩士畢業女子在Threads分享自己的「避應酬妙招」，表示除夕夜吃完年夜飯後，因為還沒到發紅包時間，不想待在客廳社交，乾脆主動躲進廚房幫忙洗碗、刷流理台、拖地，連媽媽都好奇她怎麼突然變得這麼勤勞。

原PO透露，她一邊做家事，一邊成功避開與親戚尬聊的場合，沒想到親戚陸續走進廚房看到她幫忙，紛紛誇她孝順又懂事。結果不但順利「閃人」，還意外收到不少紅包，讓她笑稱自己「計畫成功」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友大讚她聰明，「很多人都是躲回房間滑手機，你這招高明多了」、「果然是大人作法」、「不愧是碩士，腦袋動得快」、「態度滿分」、「學起來了」。也有人笑說，比起直接消失，主動幫忙做家事反而更能贏得長輩好感，可說是一舉兩得。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

文章授權轉載自《香港01》

