國3、國5紫爆！初三走春出遊車潮多 國5北上雪隧前排隊長達4.5公里

大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公里。國5北向宜蘭河橋頭、羅東傳藝路口進入雪隧南端入口前排隊都長達4.5公里以上，估計進入匝道就得花1小時以上。

此外，國6西向東草屯休息站-東草屯也出現車多壅塞，時速目前已不到20公里。

交通部高公局預估今國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。今易塞路段包括南(東)向國1楊梅-新竹等18大路段，建議西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發，國5南向用路人建議於5時前或17時後出發。截圖自1968