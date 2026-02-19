快訊

直播／南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲

聽新聞
0:00 / 0:00

國3、國5紫爆！初三走春出遊車潮多 國5北上雪隧前排隊長達4.5公里

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公里。示意圖／本報資料照片
大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公里。示意圖／本報資料照片

大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公里。國5北向宜蘭河橋頭、羅東傳藝路口進入雪隧南端入口前排隊都長達4.5公里以上，估計進入匝道就得花1小時以上。

此外，國6西向東草屯休息站-東草屯也出現車多壅塞，時速目前已不到20公里。

交通部高公局預估今國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。今易塞路段包括南(東)向國1楊梅-新竹等18大路段，建議西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發，國5南向用路人建議於5時前或17時後出發。

大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公里。截圖自1968
大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公里。截圖自1968

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

不斷更新／初三國道塞翻多處「紫爆」 高公局建議北返這時再上路

今初三回暖放晴適合走春 下周二再變天、228連假水氣增

影／蕭美琴宜蘭拜廟展現高人氣 粉絲同款「TAIWAN」紅帽T搶拍入鏡

初二回娘家+走春出遊 國5北上雪隧回堵3公里恐塞到深夜

相關新聞

集資秘訣！連買五家湊一本 25張刮中19張 日料夫妻店成百萬名店

農曆春節期間，不少店家也把刮刮樂當成凝聚與客人感情的過年儀式。台彩表示，近日傳出的百萬喜訊，一對經營日本料理店的夫妻，與...

國3、國5紫爆！初三走春出遊車潮多 國5北上雪隧前排隊長達4.5公里

大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公...

蕭美琴嘉義發紅包 參拜民雄大士爺廟、南天門太子行宮

副總統蕭美琴今天到嘉義發紅包，參拜民雄大士爺廟、慶誠宮及南天門太子行宮，全程面帶微笑賀年，熱情向民眾打招呼，身上同樣穿著...

小孩成財神爺代言人 男童隨手挑1張 母刮出100萬：教育基金有了

農曆春節期間，不少民眾趁著走春試手氣，而有趣的是，近期傳出的兩則大獎喜訊，都和「孩子」有關。無論是金手指隨手一指，或是全...

台南女兒蕭美琴初三發福袋 現場大排長龍 巧遇國中同學

台南女兒副總統蕭美琴大年初三返回故鄉，一早在開基玉皇宮發一元福袋，一早大批鄉親大排長龍，現場巧遇國中同學也來排隊領福袋相...

初三赤狗日最凶憤怒之神出沒！丟垃圾簡單1招｢送窮」迎財富

19日（周三）為農曆大年初三，俗稱「赤口」，又稱為「赤狗日」，這天是春節中的大凶之日，傳統上被視為容易發生爭執的日子，同時也是民俗中的「送窮日」。本文為大家整理大年初三各種禁忌，以免觸犯影響來年運勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。