蕭美琴嘉義發紅包 參拜民雄大士爺廟、南天門太子行宮

副總統蕭美琴今天到嘉義發紅包，參拜民雄大士爺廟、慶誠宮及南天門太子行宮，全程面帶微笑賀年，熱情向民眾打招呼，身上同樣穿著中華職棒聯盟與總統府聯名推出的「TEAM TAIWAN ╳ 總統府聯名帽T」，時不時蹲下與年幼孩子互動，展現親民又熱情。

蕭美琴今早到民雄鄉大士爺廟參拜，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳冠廷、行政院政務顧問何嘉恆及年底有意參選公職的參選人陪同拜廟上香，吸引上百人排隊領紅包，還有一名女子在領紅包時大喊「蕭美琴我愛妳」，想在現場熱情告白，但為維持隊伍秩序，被隨扈請走。

嘉義縣民雄鄉福權村80多歲賴姓老翁今天清晨8時到廟前排隊，等候近2個半小時，成為第一個領到蕭美琴紅包的民眾，同時也領取翁章梁與蔡易餘的小紅包，臉上笑容滿溢。現場排隊動線分為兩組，包括一般民眾以及身障人士，讓輪椅、身障人士先拿紅包，再開放一般民眾索取。

隨後，蕭美琴又至嘉義市南天門太子行宮，在嘉義市長黃敏惠、立委王美惠及年底有意參選公職的參選人陪同拜廟上香，現場氣氛熱絡，人潮在維安人員指引下迅速拿紅包，不開放民眾拍照及握手，也沒有安排致詞及媒體聯訪，按照表定時間發紅包，隨後便搭車離去。 副總統蕭美琴今天到嘉義發紅包，蹲下與兒童互動展現親民活力。記者黃于凡／攝影 副總統蕭美琴今天到嘉義發紅包，參拜嘉義南天門太子行宮。記者黃于凡／攝影